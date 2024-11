In de haartrends winter 2024 2025 komt het halflange kapsel opnieuw als winnaar uit de bus. Supercool is het kapsel van model Aivita Mūze.

Haartrends 2024 2025. Dit halflange kapsel kan iedereen hebben. Foto ADVERSUS

Halflange kapsels blijven de haartrends domineren. Dat geldt ook voor de haartrends winter 2024 2025. Bob- en lob kapsels blijven populair. Een bob kapsel dat heel geliefd is, is de rechte bob op kaaklengte of net iets daaronder, afhankelijk van je gezichtstrekken en de verhouding tussen je gezicht en hals. Dit strakke kapsel kan zowel steil als met een lichte beach wave gedragen worden. Voor een voorbeeld van dit kapsel, zie topmodel Gigi Hadid.

Ook de lob, lange bob, is een trendy en stijlvolle keuze. Hierin komen we deze winter ook variaties tegen, zoals de omgekeerde bob, die korter is aan de achterkant en langer aan de voorkant.

Houd je van volume en beweging, dan kun je denken aan bob met laagjes voor een relaxte maar stijlvolle uitstraling. Voor een retro touch in jaren ’90 stijl ga je voor botte haarpunten. Een andere haarstijl die in opkomst is, is de bob of lob met naar buiten gestylede haarpunten in jaren ’50 stijl.

Het halflange kapsel van model Aivita Mūze

Een heel bijzonder halflang kapsel dat we niet veel zien maar dat wel heel edgy is, is dat van model Aivita Mūze. Dit model uit Letland begon haar carrière op haar zestiende met de modeshow van Lanvin voor herfst winter 2018 en sindsdien ze is op catwalks en covers te bewonderen. Aanvankelijk droeg dit blonde model haar haar lang maar sinds tijden heeft ze van een wavy lob kapsel haar signatuur gemaakt.

Aivita Mūze’s kapsel is anders dan andere halflange kapsel. Ze draagt het op een heel nonchalante, casual manier waarop de gelaagde zijlokken rond haar gezicht vallen. Maar het meest opvallen dis de volle lange pony die hoog bovenop het hoofd begint en een jaren ’70 uitstraling heeft.

Dit is een kapsel dat geschikt is voor iedereen die er niet voor terugschrikt om veel haar in het gezicht te hebben. Het is een heel flatterend kapsel, vooral ook als je een rond gezicht hebt, omdat het de kaaklijn verdoezelt en het gezicht smaller doet lijken.

Het geheim zit ‘m verder in de laagjes en styling. Draag zo’n kapsel vooral niet te strak of netjes maar laat die lokken lekker hun gang gaan en hun natuurlijke beweging volgen.

Bekijk de kapsel foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen hair look. Let ook even op de aparte kledingstijl van Avita!

