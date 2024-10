Haartrends 2024. Vier bob kapsels om je door te laten inspireren

Ook in de haartrends winter 2024 zien we weer vol bob kapsels. De ster van het seizoen is de flippy bob. Bekijk onze kapsel foto’s.

Retro kapsel, ook wel flippy bob kapsel. Op deze foto Jenny Walton. Foto Charlotte Mesman

Ze zijn niet meer uit de haartrends weg te denken: bob kapsels. Ook in de haartrends voor winter 2024 komen we ze volop tegen. Maar dan weer net even anders. Want haartrends, zijn net zoals modetrends, voortdurend in beweging. Het is een constante evolutie waarbij de ene trend geleidelijk in de andere trend overgaat, of daar haaks tegenover staat. In de trends is alles mogelijk!

Vier bob kapsels voor winter 2024

De flippy bob

Retro kapsel, ook wel flippy bob kapsel. Op deze foto Jenny Walton. Foto ADVERSUS

De ster van winter 2024 is ongetwijfeld de flippy bob. Trend watchers zagen deze haartrend begin dit jaar al aankomen en inmiddels is-ie een feit. De flippy (of flipped) bob is een mix van retro en modern. Deze haarstijl is geïnspireerd door de halflange kapsels met ‘geflipte’ uiteinden uit de jaren ’60. Kenmerkend zijn dan ook de haarpunten die naar buiten zijn gestyled. De stijl is niet alleen cool maar ook gemakkelijk thuis te creëren met een stijltang.

Een schoolvoorbeeld van de flippy bob is het kapsel van Jenny Walton. Deze fashion influencer staat bekend om haar vintage stijl en haar flippy bob. Bij Hermès droeg ze haar bob met een zijscheiding, soms ook brengt ze het haar zonder scheiding gladjes naar achteren en geeft ze de haarpunten een dramatische slag naar buiten mee.

De sixties bob met bouffant

Bob kapsel in sixties stijl. Foto ADVERSUS

Een ander bob kapsel dat door de sixties is geïnspireerd is bob met bouffant die begin jaren ’60 populair werd dankzij first lady Jacqueline Kennedy Onassis. Ook dit kapsels spotten we tijdens de Fashion Week. Het heeft zo mogelijk een nog meer retro uitstraling dan de flippy bob die moderner oogt omdat het haar in dat laatste kapsel strak om het hoofd wordt gestyled.

Voor de bouffant creëer je echter flink wat volume bovenop je hoofd door je haar te touperen. Het resultaat wordt helemaal vintage als ook nog eens gaat voor een dikke pony die je zijwaarts over je voorhoofd stylet. Fixeer het geheel met flink wat haarlak voor die echte sixties look.

De wavy bob

Wavy bob. Foto Charlotte Mesman

Van retro tot modern. De wavy bob valt in die laatste categorie. Deze bob is recht geknipt, al dan niet met pony, en dankt zijn beweging aan een moderne slag die je krijgt door tijdens het stylen je steiltang met de punt naar beneden te laten wijzen.

Bob met gelaagde voorkant en dunne pony

Moderne bob met dunne pony en laagjes. Foto Charlotte Mesman

Net zo modern is het steile bob kapsel met gelaagde voorkant, uitgedunde achterkant en een dunne pony aan de voorkant. Dit kapsel is geschikt voor wat dikker en steil haar en het verleent je een instant edgy look.

Bekijk de verschillende bob kapsels voor winter 2024 maar eens. Misschien is dit het moment waarop je de schaar in je lokken laat zetten?

