De jurkentrends voor lente zomer 2025 zijn te gek. Photos courtesy of Max Mara, Prada, Saint Laurent, Fendi, Chloé

Sta jij in de startblokken om met de voorjaarsmode aan de slag te gaan? Wij wel. Vandaag duiken we in de jurkentrends voor lente zomer 2025. Voor sommige jurken is – lijkt – het misschien nog te vroeg, maar met hoge laarzen en een lange vest, een grote trui of een blazer valt er altijd wel een mouw aan te passen. Want laten we eerlijk zijn, we staan te popelen om weer eens iets anders te dragen dan die eeuwige spijkerbroek.

De jurkentrends voor lente zomer 2025

Net zoals dat ook voor broeken, rokken en andere kledingstukken geldt, komen we in de jurkentrends voor lente zomer 2025 een groot aantal verschillende stijlen tegen. Dat kan aan de ene kant wat ongemakkelijke keuzeangst veroorzaken, maar aan de andere kant is de kans groot dat je een exemplaar vindt dat precies bij jouw persoonlijkheid en figuur past. Om je wegwijs te maken, lichten we een aantal stijlen uit.

#1 De witte overhemdjurk

Overhemdjurk van Dior. Photo courtesy of Dior

Op verschillende catwalks kwamen we overhemdjurken in luxe uitvoeringen tegen. Bij Max Mara zagen we een maxi-jurk in deze stijl, bij Dior een kortere versie met een sportieve twist (in lijn met de rest van de collectie). In beide collecties waren de jurken uitgevoerd in onberispelijk wit. Bij Miu Miu was de witkatoenen kinderjurk uitgangspunt van de collectie. Met andere woorden: friswitte overhemdjurken zijn een trend. Zoals je ziet mag je dit soort jurken ook over broeken dragen (of met hoge laarzen en een stoere riem).

#2 Boho jurken

Mede dankzij Chloé is de boho jurk terug. Denk aan lange flodderjurken in vele lagen of met stroken of voor maxi-jurken met grote volumes. Deze jurken laten zich gemakkelijk dragen en zijn geschikt voor elk figuur. In deze categorie komen we veel naturel en pastelkleuren tegen.

#3 Flapper jurken

De mode blijft terugblikken naar het verre verleden. De jaren ’20 flapper stijl blijft opduiken. Voor lente zomer 2025 zagen we ‘m bij Fendi. Franjes zijn een must!

#4 De lange knitwear jurk

De jurkentrends voor lente zomer 2025 zijn te gek. Photo courtesy of Max Mara

Een andere jurk die ons in de jaren blijft achtervolgen, is de knitwear jurk. Lange gebreide jurken die je al vroeg in het voorjaar aankunt. Een prachtexemplaar in deze categorie spotten we bij Max Mara, in de typische kleur van het maison: camel.

#5 Cocktailjurkjes

De jurkentrends voor lente zomer 2025 zijn te gek. Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Ook Dolce&Gabbana knipoogt naar het verleden. Het Italiaanse modehuis stuurde een groot aantal cocktailjurkjes in jaren ’80 Madonna-stijl de catwalk op. De jurken reiken tot op de knie en hebben een ‘conisch’ bustier. Ze zijn in spannende glansstoffen uitgevoerd.

#6 Lingerie-invloeden

In meerdere stijlen komen we lingerie-details tegen. Dat geldt voor de jaren ’80 bij Dolce&Gabbana maar net zo goed voor de boho jurk van Chloé die met een kanten rand is afgezet.

#7 Balletcore

Deze trend is geïnspireerd op de esthetiek van ballet en kenmerkt zich door zachte lijnen en delicate stoffen. Ontwerpers als Dior, Ferragamo en Simone Rocha spelen met de sierlijke lijnen en vloeiende silhouetten van balletjurkjes.

#8 Maximalisme

De jurkentrends voor lente zomer 2025 zijn te gek. Photo courtesy of Alexander McQueen

Mocht je je niet kunnen vinden in de stijlen hierboven, dan is er nog zoiets als de ‘maximalistische’ trend waarin felle kleuren, gelaagde texturen, dramatische versieringen en ongewone ontwerpen de boventoon voeren. Het gaat hier om statement jurken die uniek zijn en waarmee je uitdrukking kunt geven aan jouw eigen stijl.

#9 Doorzichtige jurken

Herinner jij je nog wanneer doorzichtige jurken in de mode kwamen? Wij niet, want het is ver terug in de tijd, en sindsdien blijven we deze modetrend overal tegenkomen. Ook voor lente zomer 2025 zijn doorzichtige jurken in-trend. Dat betekent dat we creatief moeten blijven omgaan met lingerie. En anders is een grote lange trui altijd een uitkomst.

#10 Bloemenfantasieën

Last but not least noemen we de bloemmotieven die dit seizoen met artistieke flair in een nieuw jasje worden gestoken. Ontwerpers als Loewe en Marni kozen voor ingewikkeld borduurwerk en unieke stofbehandelingen die van traditionele bloemmotieven eigentijdse kunstwerken maakten.

Laat je gedachten er maar eens over gaan. Zoals je ziet, heb je keuze te over!

