Nederlandse modellen zijn supergeliefd in de modewereld. Ook tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2025 is ons land goed vertegenwoordigd.

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Romee Strijd bij Elie Saab. Foto Charlotte Mesman

Nederlandse modellen zijn enorm veelgevraagd in de modewereld. We komen ze overal tegen. In de modebladen, op de covers, in reclamecampagnes van grote modehuizen en op de catwalks tijdens de modeweken. Een modellenagent zei mij eens dat Nederlandse modellen een goede combinatie zijn van geschikt uiterlijk, lengte, discipline en karakter.

Nederlandse supermodellen

Wat het ook mag zijn dat de modeontwerpers in onze Dutchies aantrekt, ze zijn populair. Als sinds decennia produceert ons land supermodellen. Denk aan Karen Mulder, Lara Stone, Doutzen Kroes. Nog veel verder in het verleden hadden we Apollonia en Linda Spierings. De laatste spotten we onlangs in Milaan op de catwalk van Fendi.

Dutchies op de catwalk

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Yasmin Wijnaldum bij Nina Ricci. Foto Charlotte Mesman

Hedendaagse toppers zijn Romee Strijd, Yasmin Wijnaldum, Rianne van Rompaey en YIlja Vermeulen. En dan zijn er nog de nieuwkomers. Zo spotten wij twee Nederlandse new faces bij de modeshow van Chloé in Parijs: Anne Floor Wetemans en Dana Elmers.

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Dana Elmers bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Voor Dana Elmers was het zelfs haar eerste show ever. Ze leek er niet echt van onder de indruk en poseerde breed lachend voor onze camera. Net zo professioneel was Anne Floor Wetemans die bovendien opviel in een denimblauwe outfit.

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Anne Floor Wetemans bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Nina Ricci in Parijs kwamen we Yasmin Wijnaldum, een van de meest gewilde Nederlandse modellen van het moment, tegen. Zij nam alle tijd om voor de fotografen te poseren.

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Romee Strijd bij Elie Saab. Foto Charlotte Mesman

Romee Strijd liep voor Elie Saab en poseerde na afloop van de dag voor ons met een roze roos die ze voor 8 maart (Dag van de vrouw) gekregen had. Het supermodel is steeds vaker als eregast langs de catwalk te vinden maar liep dit keer de show, samen met andere modellen die we al een tijdje niet hadden gezien zoals Lindsey Wixson, Eniko Mihalik en Isabeli Fontana.

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025. Felice Nova Noordhoff bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Bij Hermès lukte het ons een snapshot te maken van Felice Nova Noordhoff, een model dat al jaren meeloopt, maar dat de neiging heeft om na afloop van de shows aan de camera’s te ontsnappen :-)

