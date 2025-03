Wet looks blijven een kapseltrend, ook voor winter 2025 2026. En dat is supercool! Gemakkelijk en high impact.

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Als doorgewinterde fashion addict weet je vast dat het deze week Milan Fashion Week was. Op de catwalk showden de Italiaanse modehuizen hun allernieuwste modecollecties voor winter 2025 2026. De modeshow van Fendi was zoals altijd een evenement, met bekende influencers op de eerste rij, en topmodellen van verschillende generaties, onze Doetzen Kroes incluis, op de catwalk. Voordat we je meer vertellen over de kapsels, eerst nog even iets over de cast.

De cast bij Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Model: Linda Spierings. Photo courtesy of Fendi

Fashionista’s kunnen hun hart ophalen bij het zien van de catwalkfoto’s van Fendi. De nieuwe modecollectie werd geshowd door een groot aantal bekende gezichten aller tijden. We noemden Doutzen Kroes al die letterlijk schitterde op de runway. Een ander Nederlands topmodel dat je misschien nog van vroeger kent (ondergetekende was helemaal weg van haar) is Linda Spierings, een schoolvoorbeeld van mooi ouder worden.



Andere topmodellen die we spotten: Karen Elson, Adriana Lima, Edie Campbell, Natasha Poly, Eva Herzegova, Yasmin Le Bon, Karolin Wolter, Carolyn Murphy en Liya Kebede. Een mondvol!

De kapsels bij Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Maar dan nu meer over de kapsels. Die bestonden uit drie karakteristieke elementen: een wet look, een lage zijscheiding en twee strakke knotjes in de nek.

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Allereerst is het goed nieuws dat wet look kapsels een trend blijven. Het is het allereenvoudigste en meest chique kapsel dat je kunt bedenken. Het is altijd shinen met zo’n kapsel, waar je ook gaat of staat. Maar wat ook heel belangrijk is, het kan dé oplossing zijn in geval van een bad hair day of als je in tijdnood komt. Heb je geen gelegenheid je haar te wassen of weinig tijd om het te stylen, dan is de wet look jouw ding.

De zijscheiding is ook opvallend, want de afgelopen seizoenen vierde de middenscheiding hoogtij. Langzaam maar zeker is de zijscheiding weer aan het terugkomen. Dat bevestigt Fendi met deze show maar weer.

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Tot slot de twee knotjes in de nek. Dat is een optional maar kan je kapsel wel extra schwung meegeven. Ben je niet echt handig, dan kun je het op één strakke knot in je nek houden. Maar weet je wel raad met de kam, verdeel je haar achter op je hoofd dan in twee secties en maak er strakke knotjes van. Je kunt de zijscheiding van achteren laten overgaan in een middenscheiding maar je kunt ook voor een creatieve schuine zijscheiding kiezen of twee secties die elkaar overlappen. Het is maar hoeveel tijd en creativiteit en handigheid je hebt!

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS