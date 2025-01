De zonnebrillen trends voor zomer 2025 zijn wel héél bijzonder. We gaan voor ‘bigger than life’ monturen in retro of futuristische stijlen.

De zonnebrillen trends voor zomer 2025. Groter dan groot. Photo courtesy of Max Mara

Er zijn een paar fashion items voor de zomer waarvoor je het mooie seizoen niet hoeft af te wachten. Denk maar eens aan spijkerbroeken, bijous, tassen en zonnebrillen. Hiervoor heb je geen zomerse temperaturen nodig. Vandaag vertellen we je meer over de zonnebrillen trends voor lente zomer 2025. Die zijn voor het komende seizoen wel héél bijzonder.

Opvallen

Durf op te vallen, schreeuwen de zonnebrillen die we op de catwalks voor lente zomer 2025 zagen. Niet alleen zijn de monturen opmerkelijk, soms zelfs dramatisch, ook de formaten doen een duit in het zakje. The bigger, the better is het motto. Ofwel: verboden om als een grijze muis door het leven te gaan.

Maximalisme

Overigens was deze ommezwaai in de mode wel te verwachten. Van de quiet luxury trend waarin alles klassiek en tijdloos was zijn we via de mob wife mood, een over the top mood die soms een tikkeltje ordinair uitvalt, uitgekomen op een soort maximalisme in de mode. Dit betekent niet dat we letterlijk alles uit de kast trekken. We pakken het dit jaar stijlvol aan. Zo combineer je een dramatische zonnebril met een minimalistische look.

Oversized zonnebrillen

Maar hoe zien die oversized zonnebrillen eruit? Dat laat zich moeilijk in één woord samenvatten. Er zijn verschillende stijlen te ontdekken sommige zelfs zo bizar dat er geen naam voor is. Maar één ding is zeker: de monturen zijn zo ontzettend groot dat bijna je hele gezicht erachter schuilgaat. Perfect voor dagen waarop je niet gezien wilt worden maar wel wilt opvallen J

De zonnebrillen trends voor zomer 2025. Groter dan groot. Photo courtesy of Prada

Een van de meest opvallende monturen spotten we op de catwalk bij Prada. Het Italiaanse modehuis ging voor een futuristische stijl met monturen zoals we die nooit eerder gezien hebben (althans wij niet). Een voorbeeld daarvan zie je op de foto hierboven.

Ook de zonnebrillen van Loewe zijn bijzonder. Die hebben een neerwaartse lijn die je gezicht een sombere uitdrukking verleent, en enorme glazen waardoor je een soort insect-idee krijgt. Meerdere exemplaren hadden zilverkleurige spiegelglazen.

De zonnebrillen trends voor zomer 2025. Groter dan groot. Photo courtesy of Miu Miu

De zonnebrillen van Miu Miu zijn oversized en van onderen breder dan van boven waardoor het lijkt alsof ze op z’n kop worden gedragen. Net zoals die van Loewe zijn het monturen die niet iedereen goed zullen staan, maar waag je je eraan dan zul je niet onopgemerkt door het leven gaan.

Het klassieke modehuis Max Mara ging voor oversized brillen met doorzichtige monturen met wederom een (licht) bredere onderkant dan bovenkant (zie de coverfoto).

De zonnebrillen trends voor zomer 2025. Groter dan groot. Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent daarentegen kwam nu eens niet met innoverende ontwerpen maar liet zich inspireren door de zware brillen die karakteristiek waren voor Yves Saint Laurent himself. Deze brillen zijn donker en hebben een mannelijke retro uitstraling.

De zonnebrillen trends voor zomer 2025. Groter dan groot. Photo courtesy of Stella McCartney

Last but not least signaleren we je de (zonne)brillen bij Stella McCartney die dan wel supergroot maar ook licht van kleur en gewicht zijn. Op deze manier kun je voor een oversized zonnebril gaan maar de wereld nog steeds met open vizier tegemoet treden.

