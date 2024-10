Drie opvallende kapsels voor winter 2024. Doe haarinspiratie op! Foto Charlotte Mesman

De modecollecties van Miu Miu zijn uniek. De collecties zijn kleurrijk en de vormen en lijnen zijn jong en speels. Het is altijd duidelijk te zien dat de influencers de looks van deze lijn van Miuccia Prada met plezier dragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we hier ook altijd de meest originele kapsels tegenkomen. Miu Miu lokt uit tot een beetje experimenteren. We zochten drie opvallende kapsels uit. Doe er haarinspiratie van op. Wat de influencers kunnen, kan jij ook. Tenminste…

Glad opsteekkapsel zonder scheiding

Drie opvallende kapsels voor winter 2024. Doe haarinspiratie op! Foto Charlotte Mesman

Tenminste… als je een beetje handig bent. Want een beetje handigheid is voor dit strakke opsteekkapsel wel nodig. Het is een gedurfd kapsel waarbij het haar glad om het hoofd is gestyled. Bovendien heeft dit kapsel geen scheiding, dit in tegenstelling tot de populaire gladde kapsels met middenscheiding die we tijdens de Fashion Weeks vaak zagen.

Maar het mooiste aan dit kapsel is de zij- en achterkant met twee verschillende haarsecties die elkaar in opeengerolde haarstrengen ontmoeten.

Het geheim van dit kapsel is dan ook het maken van de twee haarsecties. De bovenste haarsectie begint bij de bovenkant van je oren en loopt diagonaal omhoog naar de achterkant van je hoofd. Je haar aan de achterkant vormt de tweede sectie. Zorg ervoor dat de secties scherp van elkaar gescheiden zijn.



Bind nu zowel de bovenste als de onderste sectie samen in een paardenstaart. De bovenste paardenstaart zit dus hoog op je achterhoofd en de onderste in je nek. Draai de staarten tot strengen en verstrengel ze met elkaar. Zet ze vast met schuifspeldjes.

Oriëntaals kapsel

Drie opvallende kapsels voor winter 2024. Doe haarinspiratie op! Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel heeft een speelse uitstraling en doet denken aan de kapsels met knot die bijeen worden gehouden door potloden of oosterse chop stick.

Voor dit kapsel breng je al je haar glad naar boven en zet je het bovenop je hoofd in een paardenstaart vast. Vlecht de paardenstaart en drapeer ‘m van links naar rechts (of andersom) over de breedte van je hoofd. Verdeel de uitstekende haarpunten over je hoofd, zet ze vast en fixeer ze met haarlak.

Vlechtkapsel

Drie opvallende kapsels voor winter 2024. Doe haarinspiratie op! Foto Charlotte Mesman

Voor dit kapsel is volgens ons met een haarstuk gewerkt. Het is een manier om jezelf eens een geheel andere look aan te meten.

Ook dit kapsel is niet gemakkelijk in zijn geheel na te doen, maar je kunt er ook enkel wat elementen uit halen. Heb je lang haar lang maak dan eens tendrils, van die zijvlechtjes zoals op deze foto. Heb je een bob kapsel, dan kun je met dunne en lange nepvlechten werken. Maar je kunt ook een haarstuk boven je voorhoofd aanbrengen, de zijkanten lang laten en vlechten, en zelf een korte botte pony knippen. Op die manier heb je voor één keer een wel heel bijzondere look.

Bekijk de kapsel foto’s maar eens. Het zijn niet de gemakkelijkste kapsels maar zoals gezegd kun je er wel inspiratie van opsteken.

Klik hier voor haartrends voor de heren op ADVERSUS.