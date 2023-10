Zin in een nieuwe haarstijl? Doe inspiratie op van de influencers. We hebben een eenvoudig maar superleuk kapselidee voor je.

Kapselidee: middenscheiding, tendrils, wet look. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle mode tijdens de Fashion Week geeft ons niet alleen een idee van de modetrends, je doet er ook waanzinnig leuke haarinspiratie op. We hebben een kapselidee voor je dat heel gemakkelijk is uit te voeren. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

Dit kapsel spotten we bij de modeshow van Miu Miu in Parijs. Een beter kapsel had deze influencer voor deze natte herfstdag – de laatste dag van de Paris Fashion Week – niet kunnen kiezen. De wet look maakte haar kapsel in één keer ‘waterproof’ en de druppels die de dreigende wolken over het modepubliek uitstortten, konden haar niet deren.

Verder is het kapsel geheel in lijn met de kapseltrends voor herfst winter 2023 2024. Strak naar achteren gekamd haar dat in een middenscheiding is verdeeld, geldt nog steeds als één van de hotste en meest stijlvolle haardrachten.

Je kunt deze look verder afmaken zoals je wilt. Deze influencers personaliseerde haar look met tendrils, losse haarplukjes die haar gezicht omlijsten. Die plukjes had ze, net zoals de rest van haar haar, een wet look meegeven.

Geknoopte paardenstaart

Een ander opvallend detail is de paardenstaart. Het haar vrij laag achter op het hoofd vastgezet in een staart die vervolgens geknoopt is. Je kunt de knoop vastzetten met haarspeldjes. Zorg ervoor dat je, voordat je gaat stylen, flink wat haarproduct – een matte gel, mud – op je haar aanbrengt. Op die manier doen je tendrils maar ook je paardenstaart precies wat jij wilt. In dit geval is de staart lichtjes rondgedraaid zodat er een losse slag in zit.

Maak de look af met een paar grote en luxueus ogende oorbellen en je steelt de show!

