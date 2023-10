Streetstyle mode winter 2023 kakelbonte kleuren en prints

Streetstyle mode bij Marni. Ami en Aya Suzuki. Foto ADVERSUS

Sinds Francesco Risso creatief directeur van het Italiaanse modehuis Marni is, valt er op de catwalks héél véél te beleven. Het modehuis, in 1994 opgericht door Consuelo Castiglioni, stond bekend om zijn licht conceptuele creaties en afwijkende prints. Risso versterkte dit image met een bizar sausje.

Streetstyle mode bij Marni. Valerie Zhang. Foto Charlotte Mesman

De modecollectie voor winter 2023 2024 die in Tokyo werd gepresenteerd, heeft een uitgesproken rebels karakter waarin Risso’s destructieve stijl gemakkelijk te herkennen is. Op de catwalk showden krachtige creaties met een energieke, jonge en excentrieke uitstraling. De volumes zijn overwegend groot en de proporties kloppen niet, wat dan ook de bedoeling is.

Streetstyle mode bij Marni. Olivia Valin en Chiara Chelsi. Foto ADVERSUS

Prints met grote en contrasterende ruiten hebben de overhand. Later in de show zien we ook grote stippen tegen felgekleurde achtergronden. De kleuren zijn primair: rood (met een hemelsblauw accentje), geel, en verder wit en zwart en grijsnuances. Verschillende prints worden met elkaar gecombineerd. Al met al is het een gewaagde stijl, creatief, waarbij je naar hartelust kleuren en prints met elkaar mag combineren, en met afwijkende volumes mag spelen.

De streetstyle bij Marni

Streetstyle mode bij Marni. Foto Charlotte Mesman

Het publiek bij de modeshow van Marni voor lente zomer 2024 afgelopen maand (september jl) in Parijs liet zien dat het de stijl héél goed begrijpen had. In de streetstyle mode kwamen we creaties van Marni tegen maar ook creaties in Marni stijl. Influencers, gasten en modepeopletjes hadden er zichtbaar plezier in om, net zoals Marni, te spelen met contrasterende prints, felle kleuren en dissonante combinaties.

Streetstyle mode bij Marni. Ami en Aya Suzuki. Foto Charlotte Mesman

De ruiten en ballendesigns waren goed vertegenwoordigd – we zagen zelfs laarzen met grote stippatronen, en ook de knitwear – een ander sterk punt van het maison – werd veel gedragen.

We zochten een paar coole streetstyle looks in Marni danwel Marni stijl voor je uit. Bekijk de foto’s maar eens en laat je door deze stijl inspireren. Weer eens iets heel anders dan de quiet luxury trend :-)

Klik hier voor de streetstyle mode voor de heren op ADVERSUS