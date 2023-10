Drie fashion modellen die je moet kennen. Sara Grace Wallerstedt bij Chanel. Foto ADVERSUS

De tijden van de supermodellen zoals in de jaren ’80 en ’90 zijn voorbij. Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, maar Helena Christensen en onze Nederlandse Karen Mulder zijn legendarisch. Vandaag de dag kent elke fashionista ze nog steeds.

Dit seizoen zagen we meerdere supermodellen bovendien weer op de catwalk terug. Naomi, Linda en Helena showden voor grote maisons als Dolce & Gabbana en Mugler.

Maar net zoals de rest van de wereld is de mode-industrie in een stroomversnelling geraakt. Modellen stijgen razendsnel naar de top, lopen seizoenen achter elkaar voor de grootste maisons en verdwijnen dan weer uit beeld. Maar heel zelden laten ze nog een naam achter. Kate Moss en Doutzen Kroes zijn nog herinneringen de jaren ’90 en ’00.

Toch zijn er ook op de catwalks van vandaag de dag interessante gezichten te vinden. Er zijn modellen, zoals altijd, die al jarenlang meelopen en in de branche als top worden beschouwd, en ook de zogenaamde veelbelovende new faces. We lichten drie modellen voor je uit die we tijdens de Fashion Weeks voor zomer 2024 tegenkwamen.

Grace Elizabeth

Drie fashion modellen die je moet kennen. Grace Elizabeth bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Eén van onze favorieten is Grace Elizabeth (1997). Dit Amerikaanse model begon haar carrière in 2015 met campagnes als Guess en Polo Ralph Lauren. Ze schitterde op vele Vogue covers en liep in 2017 haar eerste Chanel show. We spotten (en fotografeerden) het model het afgelopen fashion seizoen bij Hermès en Chanel. Sinds een paar seizoenen heeft ze haar lange haar verwisseld voor een klassieke pixie cut wat haar gezicht nog beter doet uitkomen.

Sara Grace Wallerstedt

Drie fashion modellen die je moet kennen. Sara Grace Wallerstedt bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Sara Grace Wallerstedt (1999) is met haar fijne gezichtje, rode haar en sproetjes een moderne schoonheid die wel als ‘etherisch’ wordt omschreven. Dit Amerikaanse model (uit Texas) brak in 2016 door toen ze exclusief voor Proenza Shouler liep. Sindsdien is ze op de meest belangrijke catwalks en covers te zien. Sara omschreef zichzelf eens als een ‘nerd die niets van high fashion’ wist maar daar is niets van te zien. Wij fotografeerden haar bij Chanel. Ze is één van die modellen die de streetstyle fotografen altijd wel een kiekje gunt.

Annie Arnander

Drie fashion modellen die je moet kennen. Annie Arnander bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een absolute nieuwkomer is Annie Arnander. Dit hoogblonde model met een regelmatig, fris en open gezicht spotten we tijdens de modeweken voor zomer 2024 voor het eerst op de catwalk. Ze liep semi-exclusief voor Gucci en werd geboekt voor Courrèges, Sacai én Chanel. Het was bij de laatste show dat we haar ontmoetten en fotografeerden. Haar motto is ‘Keeping it fresh and profesh’ en ze profileert zichzelf als motivational speaker (zie haar instagram pagina). Volgens ons gaan we nog veel van dit model zien!

