11x Badmode trends voor zomer 2024

Het moment is aangebroken dat we aan de badmode trends voor zomer 2024 mogen gaan denken. Die beloven veel goeds! We nemen nog wat trends van de afgelopen zomers mee, de quiet luxury trend doet een duitje in het zakje en verder zijn hoog opgesneden broekjes – voor wie durft! een must.

Badmode trends voor zomer 2024

We lopen je door de badmode trends voor 2024 heen. Dit kun je verwachten.

#1 Hoog opgesneden broekjes

Vergeet hipster broekjes en van die hoge taille retro broeken met pijpjes. De trend is hoog opgesneden zwembroeken. Dat is al een paar zomers het geval, maar voor zomer 2024 is het zo ongeveer een must. Zelfs hoge taille zwembroeken (die we nog wel gaan zien) laten deze zomer de liezen zo ongeveer bloot.

#2 Zwembroeken met strikjes en rijgband

Een andere zwemslip die we deze zomer vaak gaan zien (en dragen) is die met strikjes aan de zijkant. Van die broekjes die je beter maar goed kunt vastknopen want stel je voor als de strik losgaat! Voor Y2K fans zijn er ook broekjes met rijgkoorden waardoor je je zwemslip zo breed (of smal!) kunt dragen als je wilt.

#3 Triangeltopjes

Zwembroeken met strikjes en/rijgkoorden komen van oudsher met triangeltopjes. Ook die kun je zo breed of smal maken als je wilt. We gaan dit soort topjes deze zomer dan ook vaak zien.

#4 One-size fit

Een comeback uit de jaren ’90 is de one-size fit bikini in geribbelde lycra die zich feilloos om elk lichaam spant.

#5 Minimalistische badpakken

Veel badpakken voor zomer 2024 zijn in lijn met de quiet luxury trend. Ze hebben minimalistische vormen – van olympisch tot chique en asymmetrisch –. Top (niet)kleuren zijn zwart en wit (wit is ook dé kleur in de mode, total white is een huge trend voor zomer 2024).

#6 Badpakken met ceintuur

Een andere badpakkentrend is het badpak met ceintuur in de taille. Dit geeft een gekleed effect. Deze look is perfect als je van een beetje glamour houdt.

#7 Gehaakt

Jaren ’70 haaksels zijn ook hot hot hot! Of het nu om bikini’s, badpakken of een strandjurk gaat. Met haaksels ben je in de mode. Vooral grof gehaakte strandjurken zijn een item. Ze zijn vaak doorzichtig maar omdat je er een bikini of badpak onder draagt om naar het strand of zwembad te gaan, is dat voor een keertje nu eens geen probleem.

#8 Fantasieën

Vanzelfsprekend horen fantasieën ook in de badmode thuis. Bloemen zijn altijd een trend maar ook grafische prints doen het deze zomer goed.

#9 Metallics

Goud en zilver waren vorig jaar zomer al een item en mogen ook dit jaar nog. Behalve metallics voor bikini’s en badpakken zelf, zien we ook metalen details zoals goud- of zilverkleurige ringen.

#10 Cross body bandjes en cut-outs

Twee trends die we nog steeds zien maar die volgens ons op hun retour zijn, zijn cross body bandjes (van die bandjes die je een paar keer om je romp draait) en cut-outs. Ook de trend om je bikinitop omgekeerd te dragen en het op een creatieve manier vast te strikken, gaan we verlaten.

#11 Hot strandaccessoire: de teenslipper

Een strandaccessoire voor zomer 2024 dat je moet kennen, is de teenslipper. Teenslippers zijn – dankzij onder meer Miu Miu – een grote comeback aan het maken. Een variant op het thema: ringslippers. Dit zijn slippers met een ring voor je grote teen!

