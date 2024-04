Dit zijn de grootste brillen trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Van gewaagde geometrische monturen tot strakke doorzichtige monturen: de brillen trends voor 2024 beloven elke look naar een hoger niveau te tillen en de Zeitgeist van onze tijd te weerspiegelen. We zetten de trends voor je op een rijtje. Misschien zit jouw droommontuur ertussen.

Bayonetta brillen

Dit zijn de grootste brillen trends voor 2024. Foto ADVERSUS

Eén van de meest populaire brillen trends voor 2024 is de bayonetta bril: de dunne en rechthoekige bril die we kennen van Bayonetta uit het gelijknamige videogame. Deze brillen zagen we tijdens de Fashion Weeks volop dragen, als zonnebril, als bril op sterkte maar vooral ook als nepbril.

Nepbrillen

Dit zijn de grootste brillen trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Hiermee komen we meteen aan de tweede brillen trend: de nepbril. Het is weer zover: we gaan weer brillen dragen voor de sier. Dat was ook wel te verwachten met de comeback van de librarian aesthetic.

Retro brillen

Retro brillen voor 2024. Foto Charlotte Mesman

De belangrijkste mood in de brillen trends is retro. Steel gerust de show met een groot jaren ’70 montuur. Of ga voor een jaren ’50 mood met een zwaar en dik montuur. Vintage is in!

Doorzichtige monturen

Doorzichtige brilmonturen voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend die aan kracht wint, is de heropleving van doorzichtige monturen. Deze elegante, ingetogen ontwerpen accentueren je gelaatstrekken en make-up zonder al te veel aandacht te trekken. Dit soort brillen zijn perfect voor degenen die een verfijnde, minimalistische look willen. Voordeel is dat ze iedereen goed staan en bij elke huidskleur passen.

Oversized brillen

Ook oversized brillen spelen nog steeds een belangrijke rol in de brillen trends voor 2024. Statement monturen zijn niet alleen een geliefd mode accessoires, je zou er ook wel eens het gespreksonderwerp van de dag mee kunnen worden. Of je nu kiest voor dramatische cat-eye-vormen of hoekige geometrische ontwerpen kiest, met deze brillen creëer je direct een look.

Duurzame brilmonturen

Milieubewuste fashionista’s zullen blij zijn te weten dat milieuvriendelijke brillen in opkomst zijn. Merken integreren steeds vaker innovatieve materialen, zoals gerecyclede kunststoffen en biologisch afbreekbare acetaten, waardoor je bewustere keuzes kunt maken.

