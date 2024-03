Met deze modetrend voor voorjaar 2024 heb je geen sjaal meer nodig

Modetrend voor voorjaar 2024: trui over je schouders. Foto Charlotte Mesman

Het is officieel: we gaan onze truien weer om onze schouders knopen zoals we dat in de jaren ’80 zagen doen. Eigenlijk was het wel een beetje te verwachten want zo’n trui in je nek ligt in de lijn van de quiet luxury trend die ondanks alles (lees: de opkomst van de glamourachtige mob wife trend) de toon blijft zetten.

Trui om je schouders

Modetrend voor voorjaar 2024: trui over je schouders. Model bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Hoe draag je een trui over je schouders? Je mag hem knopen of draperen. Hoe je je trui draagt, doet er niet toe. Maar wat we niet meer doen, is: een mouw over je schouder en eentje (aan de andere kant) onder je arm door om de mouwen vervolgens op je borst – zoals een crossbag – samen te knopen. Deze trend die – laten we eerlijk zijn – een stuk hipper was, verdwijnt even uit het beeld. Wat wél stijlvol is, is de mouwen vastzetten met een speld (zie de streetstyle foto hieronder).

Wat voor een trui?

Modetrend voor lente 2024: trui over je schouders. Foto Charlotte Mesman

Als we op het modevolk bij de Paris Fashion Week afgaan, dan kies je bij voorkeur voor een wollen (of kasjmieren) trui. Met of zonder kabels. Je mag zelfs weer voor een ruitentrui gaan. Maar niet voor een hoodie. Met andere woorden: ga voor een klassieker. De look is ‘kak’.

Waar draag je de trui over?

Modetrend voor lente 2024: trui over je schouders. Foto Charlotte Mesman

Over je jas, over een blazer, over een andere trui. Het maakt niet uit. Binnen of buiten. Hiermee wordt de trui over je schouders nog veelzijdiger dan een sjaal, want een wollen sjaal zul je niet snel binnenshuis of op kantoor dragen.

Het leuke is…

Modetrend voor voorjaar 2024: trui over je schouders. Model bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Het leuke is dat zich met deze trend een heleboel mogelijkheden openen want je hebt vast meer dan één trui. Je kunt dus heel vaak wisselen en leuke, vernieuwende combinaties leggen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

