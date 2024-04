Dit zijn supercoole kapsels voor krullend haar voor 2024. Model Rosa Eimann. Foto ADVERSUS

Krullend haar wordt wel als moeilijk ervaren. Wie krullend haar heeft, wil het vaak graag steil hebben (en andersom). Het is het bekende groenere-gras-van-de-buurman (buurvrouw) verhaal. Mocht je nu krullen hebben, en er niet tevreden mee zijn, bekijk dan eens deze supercoole kapsels voor krullend haar voor 2024. Wedden dat je opeens heel anders tegenover je krullenbol staat?

Shag kapsel

Een paar jaar geleden werd het jaren ’70 shag kapsel – dat van oudsher met rocksterren wordt geassocieerd – opeens weer superpopulair. Die hype is weer weggezakt maar dat betekent niet dat de shag uit het beeld is verdwenen. Integendeel. Het is vast onderdeel uit gaan maken van het repertoire van kappers en hair stylisten.

Dit zijn supercoole kapsels voor krullend haar voor 2024. Influencer Melanie Kieback. Foto ADVERSUS

Laat de shag nu bij uitstek geschikt zijn voor krulled haar. Op zich is het al een kapsel waarin alles draait om beweging en dat is nu juist karakteristiek voor krullen. Dus heb je krullen dan is het shag kapsel een aanrader.

Welke haarlengte?

Shag kapsels komen in verschillende lengtes. Momenteel is de schouderlengte heel geliefd bij modellen en influencers. Deze gelaagde coupe is van achteren vaak langer en rond het gezicht wat korter, zoals dat ook te zien is bij model Rosa Eimann en influencer Melanie Kieback.

Dit zijn supercoole kapsels voor krullend haar voor 2024. Model Alessia Gatti. Foto ADVERSUS

Maar het mag ook wat korter. Dat bewijst het Italiaanse model Alessia Gatti die we op de catwalk van Giambattista Valli spotten met een kaaklang kapsel dat het midden houdt tussen een krullende bob en een shag.

Krullende pony

Alle drie de kapsel die je op onze kapselfoto’s ziet, hebben bovendien een krullende pony. Vroeger wilden we een pony in krullend haar nog wel eens steil föhnen maar dat is tegenwoordig ‘not done’. Juist zo’n dansende pony staat heel goed in je gezicht. De krullen mogen gerust je wenkbrauwen raken.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat ze aan je kapper zien als je besluit om voor één van deze supercoole krullenkapsels te gaan.

