De mode blijft terugblikken naar het verleden. In de schoenentrends 2024 zien we zelfs bootschoenen terugkomen. Krijg nou wat!

Schoenentrends 2024. Bootschoenen. De nieuwe modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Hoeveel revivals hebben we de afgelopen seizoenen niet meegemaakt? Vooral in de schoenentrends is het één en al nostalgie. Kijk maar eens naar de sneakers. De hotste modellen van het moment zijn de Samba’s van Adidas uit de jaren ‘50 en de New Balance 550 sneakers die eind jaren ’80 populair waren. Maar niet alleen sneakers worden weer tevoorschijn gehaald. Zo gaan we in de schoenentrends 2024 bijvoorbeeld – houd je vast – weer bootschoenen zien.

Bootschoenen in de jaren ’80. Weet je nog?

Even ons geheugen opfrissen. Wanneer droegen we bootschoenen ook alweer? Juist ja, in de jaren ’80. In dat decennium veranderden bootschoenen, zoals de iconische Sperry Top-Siders en Timberlands, van functioneel schoeisel voor op de boot in een stijlvol fashion statement. Deze schoenen, met hun kenmerkende niet-markerende zolen en casual maar verfijnde look, werden niet meer alleen door zeilers en andere sportievelingen op het water gedragen, maar werden populair als dagelijks schoeisel.

De preppy stijl van de bootschoen werd omarmd door een breed publiek, zowel dames als heren. De jaren ‘80 markeerden zo een overgangsperiode voor bootschoenen, waarin ze zich ontwikkelden van letterlijk ‘bootschoenen’ (schoenen voor op de boot) tot een modeartikel met een ‘preppy-achtig’ etiket.

Bootschoenen bij Miu Miu

De nieuwe modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Het is (natuurlijk weer) Miuccia Prada die de bootschoenen van weleer opduikelt en ze in een moderne context de catwalk van Miu Miu voor zomer 2024 opstuurt. Ze kiest daarbij voor het klassieke model, compleet met de overbekende leren veter langs de zijkant en achterkant voor extra sluiting. Miuccia Prada’s bootschoenen zijn gemaakt van ongevoerd bruin leer met een doorleefde look en worden zonder sokken gedragen. Aan één van de enkels dragen de modellen een gevlochten enkelbandje.

Miuccia Prada combineert met ze knielange (leren) rokken, lange wijde jurken en met enkel een jongensachtige zwembroek met trekkoord (voor de dames).

Preppy stijl

Miu gaat tegenwoordig helemaal op de loafer toer. In de schoenencollectie komen we allerlei instappers tegen. Behalve bootschoenen spotten we suède driving shoes en zelfs penny loafers in het bruinwit en zwartwit, net zoals in de jaren ’80. Op de catwalk voor lente zomer 2024 kwamen de loafers met franjes, zoals toen, plus een extra bandje.

Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Een andere eighties ‘schoen’ die op de catwalk voor zomer 2024 te bewonderen was, is – niet schrikken! – de teenslipper (in gevlochten versie). Ook die haalt Miuccia zonder aarzelen weer uit de kast. En zelfs onder de kledingstukken vallen er jaren ’80 items te ontdekken zoals de poloshirts.

Het grappige is dat de uiteindelijke uitstraling van deze collectie alles behalve jaren ’80 is. En dit is dan meteen ook de kracht van Miuccia Prada die de dingen uit het verleden zo weet te interpreteren dat ze helemaal van deze tijd zijn.

