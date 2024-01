Het is díe tijd van het jaar om je sneakerverzameling een complete upgrade te geven. Déze kleuren sneakers zijn helemaal in in 2024.

Dit is het moment waar alle sneaker queens natuurlijk op zaten te wachten: 2024 is aangebroken en het is weer díe tijd van het jaar om je sneakerverzameling een complete upgrade te geven met de nieuwste trends. Bye-bye saaie witte sneakers, hallooooo kleurenexplosie. Dit jaar zien we het allemaal voorbij komen: van metallic vibes tot neon dreams. Ben jij klaar om je voeten te laten shinen? Let’s go!

1. Zilverkleurige/metallic sneakers

Waar je eerder nooit de plank mis kon slaan met een paar stijlvolle witte damessneakers, gaan we dit jaar wel een héél andere kant op. De nieuwe neutral? Metallics! Vooral zilver neemt in 2024 de plek in van de witte sneaker. Lekker futuristisch en ook heel gemakkelijk met al je outfits te combineren – al draag je dan wel het beste ook een paar zilveren sieraden, want goud is echt een no-no bij zilver. In een paar zilverkleurige kicks sparkel je er sowieso lekker op los.

2. Goudkleurige sneakers

De andere metallic-kleur die dit jaar helemaal in is: goud. Ja, we kunnen onze girlies met een warme ondertoon toch niet in de kou laten staan? Goud is superfeestelijk en stiekem ook verkrijgbaar in een hoop verschillende schakeringen, zodat ook jouw goud er sowieso wel tussen zit. Net als bij zilver geldt: goud en zilver met elkaar combineren zouden we persoonlijk níet doen, maar hey, het zijn jouw voeten!

3. Sneakers in het neongroen

Heb jij er altijd van gedroomd om de straten te verlichten met jouw schoenen? Neongroen is dé kleur van het jaar voor energieke en zelfverzekerde fashionista’s (net als veel andere neonkleuren trouwens). Deze opvallende kleur draag je niet alleen in de gym; hij doet het ook fantastisch als jouw vaste statement shoe! Wees geen muurbloempje, maar rock die neongroene sneakers en laat iedereen zien dat jij het stralende middelpunt bent.

4. Twee- en meerkleurige sneakers

Waarom één kleur kiezen als je er ook twee of meer aan je voeten kunt dragen? Mix and match je stijl met sneakers die echt een feestje vieren aan je voeten. Dit jaar gaan we alle kanten op: van contrasterende kleuren tot colourblocking en andere artistieke patronen. Jouw voeten, jouw canvas. Laat die artista in jezelf naar buiten komen en ga voor kleur!

5. Sneakers in 70s-kleuren

Groovy, baby! De jaren ’70 zijn helemaal terug en hebben nu ook hun sporen achtergelaten op onze allernieuwste paren sneakertjes. Aardetinten, warme bruinen en retro oranjes en paarsen brengen die funky vibes terug in jouw streetstyle. Combineer deze kleuren met een flared jeans en oversized zonnebril voor de ultieme vintage look. We brengen de disco fever terug naar de straten!

6. Volledig zwarte sneakers

Huh, volledig zwarte sneakers? Na die complete kleurexplosie zagen we die niet aankomen. Maar ja, het is echt waar: volledig zwarte sneakers staan dit jaar voor je klaar. For the days you want to keep it sleek! Zwart is altijd een klassieke keuze en daarop is dit jaar geen uitzondering. Met volledig zwarte sneakers maak je een statement zonder te veel poespas. Een must-have voor de minimalistische fashionista die haar stijl graag strak en tijdloos houdt, en die al die kleurtjes liever links laat liggen. Black is back, en hoe!

7. Sneakers in jouw favoriete kleur

Oké, misschien is dit laatste puntje niet echt een trend te noemen, maar eigenlijk ben je altijd trendy als je sneakers in jouw favoriete kleur draagt. 2024 is hét jaar om helemaal jezelf te zijn en je eigen stijl voor zich te laten spreken. So what, als je graag volledig paarse sneakers draagt (om maar iets te noemen)? Het is niet voor niets dat alles fel en neon en extra kleurrijk is dit jaar: wees dus vooral niet bang om een keer echt iets bijzonders uit te proberen! You go, girl!