Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers. Op deze foto Selma Blair. Foto Charlotte Mesman

Je hoeft maar naar filmsterren, modellen of influencers te kijken, en je weet het: het bob kapsel blijft een grote favoriet, ook in de haartrends voor 2025. Dit soort kapsels staat iedereen goed. Rechte bobjes zijn de favoriet en daarmee kan het eigenlijk niet misgaan. Het enige wat je samen met je kapper moet doen, is de juiste lengte voor jouw gezichtsvorm vinden. Et voilà, je hebt een up-to-date hair look.

Rechte bob kapsels

We zochten een paar supervlotte bob kapsels voor je uit. Deze kapsels spotten we tijdens de Paris Fashion Week. Dit keer hebben we geen superjonge modellen met bob kapsels. Niet altijd zijn ze een goed voorbeeld omdat ze zelfs met een buzz cut goed wegkomen. Om je een beter beeld te geven, kozen we dit keer voor ‘rijpere’ vrouwen en een influencer.

Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers. Op deze foto Selma Blair met zoon. Foto Charlotte Mesman

Een inspirerend voorbeeld is volgens ons het halflange kapsel van de Amerikaanse actrice Selma Blair (bekend uit Legally Blonde en The Sweetest Thing). Wij spotten Blair, die tussen intense haarkleuren – van gitzwart tot platinablond – heen en weer zwabbert, bij Chloé met een wat langere bob in een hoogblonde kleur. Blond maakt jong. Blair bewijst het.

Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers. Op deze foto Violet Grace Atkinson. Foto Charlotte Mesman

Bij Zimmermann stal Violet Grace Atkinson, advocaat en fashion influencer, met haar goudblonde bob kapsel de show. Deze succesvolle vrouw laat zien hoe een rechte bob power kan uitstralen.

Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers. Bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Supercool ook dit rechte bob kapsel bij Chanel. Deze haarlengte staat iedereen goed. Het leuke van halflange kapsels is dat je met de haarkleuren kunt spelen. Je haar is minder kwetsbaar dan lang haar. Platinablond is supermodern, highlights tegen een wat donkere haarkleur zijn geraffineerd. Aan jou de keuze.

Fake it!

Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers. Op deze foto Meadow Walker. Foto Charlotte Mesman

Voel je er niets voor om de schaar in je (lange) haar te laten zetten, fake het dan. De winter is een ideaal seizoen daarvoor. Föhn je lange lokken luchtig en schiet dan in een jurk, trui of jas met hoge col die je haar mooi doet opbollen zodat het een supergeslaagde bob lijkt. Meadow Walker, dochter van wijlen acteur Paul Walker, liet ons bij de modeshow van Chloé voor lente zomer 2025 zien hoe dat te doen.

