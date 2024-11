Haartrends 2024. Vier korte kapsels voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

De tijd dat fashion modellen steevast lang haar hadden, is allang voorbij. En ook de tijd dat de modellen op de catwalk allemaal hetzelfde kapsel kregen aangemeten. Vandaag de dag respecteren de modeontwerpers en hair stylisten de haarstijl en eigen textuur van de modellen. Dat is de reden waarom we ook op de catwalks steeds vaker halflange en korte kapsels in alle mogelijke stijlen voorbij zien komen. We lichten vier korte kapsels voor je uit. Om je door te laten inspireren.

De buzz cut voor haar

Haartrends 2024. Vier korte kapsels voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Eén van de meest gewaagde korte kapsels is de buzz cut voor haar. Het is een kapsel dat steeds weer in de haartrends opduikt. Ook in de haartrends voor 2024 2025 komen we dit korte kapsel tegen. Op deze foto zie je het Braziliaanse model Katia Andre met een buzz cut. Dit kapsel vraagt om een regelmatig gezicht en een zelfverzekerde persoonlijkheid. En het is – of course – wash and go!

Gelaagd kapsel met krullen

Haartrends 2024. Vier korte kapsels voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Een kapsel dat het heel goed doet als je krullen hebt, is een gelaagd kapsel met pony dat naar achteren toe een langere haarlengte laat zien. Dat kapsel is – ondanks de korte haarlengte – heel vrouwelijk en flatterend. Vraag je kapper om je krullende textuur maximaal tot zijn recht te laten komen. Zie ook dit supercoole krullenkapsel!

Boyish krullenkapsel

Haartrends 2024. Vier korte kapsels voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een pittige look en heb je krullen dan kun je ook voor een boyish hair cut kiezen. Dit kapsel heeft net wat meer laagjes en is wat korter in de nek. Je ziet maar weer hoe nauw het erop aankomt. Bespreek daarom goed met je kapper wat voor snit maar ook wat voor een uitstraling en mood je voor ogen hebt.

Pony kapsel

Haartrends 2024. Vier korte kapsels voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Heb je steil haar, dan kun je je laten inspireren door dit korte kapsel dat een soort moderne versie is van het klassieke bloempotkapsel maar dan met verschillende haarlengtes – van achteren langer dan van voren – met gelaagde haarpunten. Dit supercoole kapsel kun je alleen hebben als je het niet onprettig vindt om haar in je gezicht te hebben. Niet iedereen vindt een lange pony fijn.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

