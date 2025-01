Shoppen in de uitverkoop. 10x Tips om goedkoop en goed te kopen. Foto Charlotte Mesman

Als jullie net zulke fanatieke fashionista’s als wij zijn, dan is de uitverkoop jullie moment. Misschien heb je je slag al geslagen. Zit je nog in de race of heb je nog koopkriebels, dan hebben we nog wat tips voor je om het beste uit de uitverkoop te halen.

Want hoe leuk shoppen in de uitverkoop ook is, het is en blijft een riskante onderneming voor je portemonnee. Aan de ene kant is het een gelegenheid om geld te besparen, maar aan de andere kant is het verleidelijk om meer te kopen dan je eigenlijk zou willen.

Shoppen in de uitverkoop

Hier zijn onze tips om goedkoop en goed te kopen in de uitverkoop zonder geld over de balk te gooien.

1. Maak een plan

Neem voordat de uitverkoop begint de tijd om een wish list te maken. Verdeel de lijst in twee onderdelen: spullen die je echt nodig hebt en spullen die je al langere tijd héél graag wilt hebben maar die zonder korting buiten je budget vallen. Zo voorkom je impulsaankopen en blijf je gefocust.

2. Stel een budget vast

Bepaal hoeveel je tijdens de uitverkoop te besteden hebt en houd je aan deze limiet. Schrijf het bedrag op zodat je jezelf niet voor de gek kunt houden :-)

3. Vergaar informatie

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de (volle) prijzen zodat je weet of iets daadwerkelijk in de uitverkoop is en hoeveel korting je krijgt.

4. Vergelijk prijzen

Niet iedereen prijst even sterk af. Neem de tijd om de prijzen bij verschillende winkels te vergelijken. Gebruik prijsvergelijkingsprogramma’s om de beste aanbiedingen te vinden.

5. Vooraf passen

Als het om mode gaat, houd ik ervan om vooraf te gaan passen zodat ik precies weet wat ik wil hebben maar ook in welke maat. Vooral als je online koopt, is het een goed idee om eerst – als je daartoe de gelegenheid hebt – artikelen zoals kleding of schoenen in een winkel of warenhuis te passen zodat je geen dingen hoeft terug te sturen en riskeert dat de juiste maat niet meer beschikbaar is.

6. Wees er vroeg bij

Timing is alles in de uitverkoop. De beste aanbiedingen en mooiste artikelen vind je vroeg in de uitverkoop. Populaire artikelen zijn dan nog op voorraad. Naarmate de uitverkoop vordert, neemt de voorraad af en zijn de beste deals al weg.

7. Gebruik kortingsbonnen en cashbackaanbiedingen

Veel winkeliers bieden extra besparingen door middel van kortingsbonnen of cashbackprogramma’s. Controleer voordat je een aankoop doet of er coupons beschikbaar zijn die je kosten nog verder kunnen verlagen. Wees je er wel van bewust dat de ‘prijs’ die je voor coupons en dergelijke moet betalen, vaak je eigen persoonlijke informatie is. Voor niets gaat alleen de zon op!

8. Ga voor kwaliteit

Controleer artikelen zorgvuldig op gebreken of beschadigingen voordat je ze koopt. Vooral als je in warenhuizen koopt, moet je de spullen goed nakijken op make-up vlekken, halen en gaatjes. Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Investeren in duurzame artikelen kan je op de lange termijn geld besparen. Een gouden regel is de cost-per-wear prijs.

9. Vermijd impulsaankopen

Als je net zoals ik bent, kan de uitverkoop je in een euforische stemming brengen, en dat kan nog wel eens tot impulsieve aankopen leiden. Dat zijn meestal de aankopen waar je spijt van krijgt. Stel jezelf daarom kritische vragen voordat je je portemonnee trekt. Vraag jezelf af of je het product voor de volle prijs zou kopen en hoe je het wilt gaan gebruiken. Als je twijfelt, loop dan weg en geef jezelf de tijd om er nog eens over na te denken.

10. Ken het retourbeleid

Zorg dat je op de hoogte bent van het retourbeleid van winkels voordat je iets koopt, vooral als het gaat om uitverkoopartikelen. Zeker als je iets in de hitte van de strijd koopt, is het goed om te weten dat je het gemakkelijk kunt retourneren.

