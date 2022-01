Heb jij je ooit afgevraagd of je beter tien T-shirts in de uitverkoop of op de markt kunt kopen of een mooi topje van een duur merk?

Shopping tips. Kun je beter goedkoop of duur(der) kopen? Zo bereken je de cost-per-wear prijs

Heb jij je ooit afgevraagd of je beter tien T-shirts in de uitverkoop of op de markt kunt kopen of een mooi topje van een duur merk? Vast wel. Nog steeds op zoek naar het antwoord? Wij hebben het voor je: cost-per-wear.

Wat een beeldige collecties hangen er op dit moment in de boetieks. Je zou wel alles willen hebben! Terwijl ik hebberig door de rekken struin, trekt vooral een chique trench met een schattige zoom vol roesjes mijn aandacht. Een perfect jasje voor een gelegenheid die ik nog in het verschiet heb. Het getrainde oog van de verkoopster merkt al snel op dat ik verliefd naar de trench staar. Maar als ze aankomt snellen om hem voor mij uit het rek te halen, is mijn spontane reactie: ‘Te duur voor één keertje dragen!‘ daarop antwoordt ze meteen: ‘Ben je gek, deze trench koop je niet voor één keer. Die moet je vooral véél dragen!‘

Eigenlijk doelde de verkoopster hier, misschien wel zonder het te weten, op het marketing concept: ‘cost-per-wear‘, de kosten per keer dragen. Het prijskaartje dat aan de trench (hij zit nog in mijn hoofd!) hing, was niet minder dan 365 euro. Volgens het cost-per-wear principe kost de trench, als ik hem één keer draag, feitelijk 365 euro, maar na twee keer dragen kost de trench 182,50 euro (de helft), na vier keer dragen is de prijs gezakt naar 91,25 euro, en na honderd keer dragen naar 3,65 euro (een keurig prijsje).

Nu lijkt dit een excuus om duur te kopen (misschien is het het ook! Niet voor niets wordt de formule wel aangeduid als een ‘marketing concept’ en probeerde de verkoopster in kwestie er handig gebruik van te maken), maar misschien zit er toch wel iets in. Want je hebt je vast wel eens afgevraagd of je nu beter je geld kunt investeren in tien shirtjes van de markt of één goed shirtje van een beter merk. Ik in ieder geval wel. De cost-per-wear-formule kan antwoord geven op deze vraag en kan een goede leidraad tijdens het shoppen zijn.

Zo heb ik mijn kast er eens op nagekeken. En wat blijkt? De goedkope shirtjes draag ik meestal maar één of twee keer. Daarna verdwijnen ze richting achterste hoek van de kast. De duurdere shirtjes daarentegen hangen netjes op de hangertjes en draag ik regelmatig. Na een kleine rekensom bleek al snel dat de cost-per-wear van een duur shirtje vaak lager is dan dat van een goedkoper shirtje.

Met andere woorden: ik kan me maar beter inhouden als ik weer eens een lading goedkope shirtjes wil inslaan.

Nu is het natuurlijk wel zo dat de aankoop van een goedkoop shirtje ook zijn voldoening kan geven. Niet altijd hebben we zin om door te sparen totdat we een duurder shirtje kunnen kopen. En soms is het ook wel lekker om iets goedkoops te kopen waar je niet al te voorzichtig mee om hoeft te gaan en dat je bovendien zo in de was kunt gooien. Want bij erg dure kleding kan de balans kan ook naar de andere kant doorslaan. Daar ben ik zo zuinig op dat ik die eigenlijk in het geheel niet draag. Geen gelegenheid is te goed. De cost-per-wear is dan wel heel hoog.

Je ziet het, de cost-per-wear formule kan op de lange termijn een handige leidraad zijn. Ik moet toch nog maar eens kijken of er nog meer gelegenheden in het verschiet liggen waarnaar ik die trench zou kunnen dragen. Misschien hangt’ie er nog…

Door: Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE