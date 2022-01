Deze voedingstrends ga je dit jaar tegenkomen

Voedingstrends 2022. Dit gaan we in het nieuwe jaar eten (en drinken)

De voedingstrends voor 2022 liggen in het verlengde van die van het afgelopen jaar, en dat zal niemand verbazen. Trends reageren nu eenmaal op wat er in de wereld gebeurt. En dat was het afgelopen jaar niet veel, of té veel (het is maar van welke kant je het bekijkt). Voor een groot deel waren we op onze eigen keukens aangewezen, en mochten de restaurants open dan werden we daar geconfronteerd met voorzichtige en vaak in gekorte menu’s.

Ondertussen zijn er macrotrends in de voedingswarenwereld die niet meer te stoppen zijn zoals kweekvlees, duurzame voedingsmiddelen, plantaardige zuivelproducten, de terugkeer naar lokale producten en het recyclen van voedingsrestjes met root-to-tip recepten (van wortel tot top). Al deze voedingstrends zullen ook in 2022 hun stempel blijven drukken. Maar gelukkig zijn er ook een paar nieuwe voedingstrends die inspiratie bieden voor innovatieve smaken en gerechten.

Nieuwe voedingstrends 2022

#1 Trendy voedingsmiddelen

yuzu , een citrusvrucht die wordt gekweekt in Japan, Korea en China. Yuzu ziet eruit als een soort mandarijn en heeft een frisse lime/grapefruit smaak. Deze citrusvrucht wordt steeds vaker toegepast in vinaigrettes en dressings, soepen, groenten, noedels en vis, maar ook in smoothies en ijs. Heel populair in Azië is momenteel yuzu thee, een enorme boost voor je immuunsysteem.

, een citrusvrucht die wordt gekweekt in Japan, Korea en China. Yuzu ziet eruit als een soort mandarijn en heeft een frisse lime/grapefruit smaak. Deze citrusvrucht wordt steeds vaker toegepast in vinaigrettes en dressings, soepen, groenten, noedels en vis, maar ook in smoothies en ijs. Heel populair in Azië is momenteel yuzu thee, een enorme boost voor je immuunsysteem. hibiscus, of beter de bloemkelken van de hibiscusplant die met name in Afrika en Zuidoost-Azië voorkomt. De donkerrode bloemen van deze exotische plant zitten boordevol vitamine C en zijn goed voor een (beeldige) dieprode en gezonde thee, maar tegenwoordig kom je ze ook tegen als smaakmaker in yoghurt en desserts.

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

kurkuma, ook wel de ‘gouden specerij’ (golden spice), is een superfood dat in 2022 de show gaat stelen in de zogenaamde golden milk lattes maar ook in hartige gerechten en voorverpakte voedingsmiddelen als graanproducten.

Trend: suikervrije home made sappen met gember en kurkuma. Foto Charlotte Mesman

moringa bladeren van de moringa boom (ook wel ‘miracle tree‘) die voorkomt in India en Afrika. Moringa bladeren gezonder dan gezond. Ze bevatten antioxidanten, vezels, eiwitten, mineralen, een hele rits vitaminen en essentiële aminozuren. In poedervorm komen we moringa steeds vaker tegen in smoothies, sauzen, gebak, desserts, eiwitrepen, en voorverpakte graanproducten.

van de moringa boom (ook wel ‘miracle tree‘) die voorkomt in India en Afrika. Moringa bladeren gezonder dan gezond. Ze bevatten antioxidanten, vezels, eiwitten, mineralen, een hele rits vitaminen en essentiële aminozuren. In poedervorm komen we moringa steeds vaker tegen in smoothies, sauzen, gebak, desserts, eiwitrepen, en voorverpakte graanproducten. zonnebloempitten, een bron van gezonde vetten, vezels, vitamine E, magnesium en selenium, zijn herontdekt. In 2022 gaan we ze terugzien in crackers, ijs, maar ook in bijvoorbeeld roomkazen.

#2 Een nieuwe graansoort en havermelk

Herinner je het tekort aan bloem tijdens de eerste lockdown? Dat heeft het één en ander losgemaakt waar we de vruchten van 2022 van gaan plukken. Ten eerste nemen we granen niet meer voor vanzelfsprekend en is er een hernieuwde interesse voor nog functionerende graanmolens (deze trend gaat hand in hand met de lokale-producten-trend).

Verder doet ook de trend van de plantaardige zuivelproducten als het op granen aankomt, een duit in het zakje, en zullen we steeds vaker melk van granen (zoals havermelk) gaan zien.

Maar er is nog meer gaande in granenland, namelijk de ontwikkeling van nieuwe granen. Een voorbeeld daarvan is ‘kernza’, een graan met een zoete, nootachtige smaak dat werd ontwikkeld door The Land Institute in de VS. Het bijzondere van dit nieuwe graansoort is dat het niet één leefcyclus heeft, zoals de graansoorten die wij van oudsher kennen en die steeds opnieuw moeten worden ingezaaid, maar dat het jaar na jaar weer opkomt. Bijkomend voordeel daarvan is dit graan lange en diepe wortels opbouwt waarin CO2 wordt opgeslagen (lees: een aanwinst voor het milieu). Kernza komt voor in graanproducten maar ook in bier.

#3 Functionele drankjes en bubbels

Functionele drankjes, namelijk drankjes met toevoegingen van werkzame stoffen voor de gezondheid, maken hun opmars. We zijn inmiddels allemaal bekend met probiotica-drankjes en eiwitdrankjes maar naar verwachting gaan we er het komende jaar nog veel meer van zien. Botanisch is een sleutelwoord en bubbels zijn dé grote trend. Think functionele soda en tonic. Op je gezondheid!

#4 Flexitarisme en reducetarisme

Kweekvlees, plantaardig vlees, vleesvervangers, plantaardige zuivelproducten. Alle voedingtrends wijzen in richting van vegetarische en veganistische voedingsmiddelen. Maar niet iedereen is in staat of bereid om volledig afscheid te nemen van dierlijke voedingsmiddelen. Toch is er ook onder die mensen wel degelijk een trend richting flexatarisme (afwisselend dierlijk en plantaardig voedsel) en reducetarisme, dat is: het eten van minder dierlijke producten.

#5 Moctails en biodynamische wijnen

De minder-alcohol-trend die al een paar jaar geleden zijn intrede deed, zou zich volgens de experts op voedingsgebied ook in 2022 voortzetten, al staat deze haaks op de nieuwsberichten die wel verkondigen dat er nog nooit zoveel gedronken is als tijdens de lockdows. Maar hebben de trendvoorspellingen het over mocktails, alcoholvrije wijn, ‘drysolation‘ onder de millennials en Gen-Z, en niet alleen biologische maar ook biodynamische wijnen waarvoor strenge eisen gelden voor onder meer energiebesparing, groene stroom en verpakkingsmaterialen.

Andere voedingstrends die je in het jaar 2022 kunt tegenkomen zijn, het gebruik van paddenstoelen in alle mogelijke gerechten en drankjes (als vleesvervanger maar ook vanwege de weldadige invloed op lichaam en geest, think maitake, lion’s mane en shiitake), een spannend ingrediënt als CBD, vooral veel superfood lattes en microgroenten, ofwel de eerste jonge blaadjes na het ontkiemen van zaden, kruiden of peulvruchten (ze bevatten sterke concentraties van gezonde voedingsstoffen, een voorbeeld: tuinkers).

Kortom, er valt weer heel veel te ontdekken en te proeven!

