Modellen tijdens de Paris Fashion Week. Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

De modeweken zijn voorbij. Na New York, Londen en Milaan heeft ook Parijs de deuren gesloten. Op de laatste dag (dinsdag 1 oktober) showden zwaargewichten als Chanel, Miu Miu en Louis Vuitton. Wij waren erbij en fotografeerden niet alleen de modemensen maar ook de modellen.

Bij de modeshow van Stella McCartney stuiten we op een groot aantal topmodellen. Veel meisjes waren bereid om even voor onze camera te poseren. We spotten Sara Caballero, grote favoriet van het moment. Sara is Chileens/Spaans en liep dit seizoen maar liefst 35 shows.

Modellen tijdens de Paris Fashion Week. Apolline Rocco Fohrer en Alix Bouthors

Een ander veel gevraagd model is Apolline Rocco Fohrer. Dit Franse model met lange blonde krullen en grijsblauwe ogen speelt een thuiswedstrijd en die gaat haar gemakkelijk af. Hetzelfde geldt voor Alix Bouthor. Ook zij is Frans en is in meerdere reclamecampagnes van belangrijke modehuizen te bewonderen. Ook schittert ze op dit moment op de toeristenbussen in Parijs voor The Frankie Shop. Alix herken je gemakkelijk aan haar kastanjebruine krullende pagekopje. Vaak ook draagt ze een grote bril.

Een opvallende verschijning is Sascha Rajasalu, Zweeds/Estland. Deze koele schoonheid gaat altijd onberispelijk gekleed in stijlvolle outfits, vaak ook met hoge hakken, in tegenstelling tot haar collega’s die gewoonlijk in spijkerbroek en op sneakers of boots door het leven gaan. Anders ook dan haar collega’s stopt Sascha zelden voor een foto. Bij Stella McCartney lukte het ons een plaatje te schieten.

Modellen tijdens de Paris Fashion Week. Yasmin Wijnaldum en Alex Consani. Foto Charlotte Mesman

Superpopulair is ook het Nederlandse model Yasmin Wijnaldum, niet alleen op de catwalks en in de modewereld maar ook op Instagram.

Modellen tijdens de Paris Fashion Week. Sascha Rajasalu. Foto Charlotte Mesman

Een model dat wij graag fotograferen is Ella McCutcheon met haar engelachtige verschijning. Dit Australiaanse model liep zo’n 27 shows en staat daarmee ook hoog op de ranglijst.

Ook de Amerikaanse Lulu Tenney deed het dit seizoen weer goed, net zoals de Deense Mona Tougaard die vorig seizoen de absolute favoriet was.

We hebben het hier dan wel over ranglijsten en we begrijpen het dat er websites zijn die de score van het aantal shows van de modellen bijhouden maar het leuke aan al deze modellen is dat ze allemaal uniek zijn en een eigen persoonlijkheid hebben. Sommigen, zoals Valerie Scherzinger, zijn ontzettend aardig en staan graag even stil voor een foto, maar er zijn er ook die nors naar beneden kijken of het hoofd wegdraaien. Er zijn modellen die er snel vandoor gaan en er zijn modellen die echt plezier in hun werk hebben.

De modellen die je op onze foto’s ziet, fotografeerden we bij Stella McCartney, na afloop van de show.