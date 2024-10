De tijdloze trend: wabi sabi in de badkamer

Ben jij toe aan rust in de badkamer en zoek je daarvoor de perfecte stijl? Kies dan voor wabi sabi. In de eenvoud van deze stijl, omringd door natuurlijke materialen, glijden alle spanningen van de dag van je af.

Wat is wabi sabi

Wabi sabi is moeilijk in een paar woorden samen te vatten. Het is een filosofie die zo sterk met de Japanse cultuur verweven is, dat het een levenshouding is geworden voor veel Japanners. Wabi betekent ‘alleen in de natuur levend’. Sabi is ‘schraal, verdord, vergankelijk’. Samen verwijzen de woorden naar de vergankelijkheid van het leven, naar het omarmen van die vergankelijkheid en het zien van het perfecte in het imperfecte. Niet alles bestaat voor eeuwig, en juist dat geeft het extra waarde.

Toegepast in het interieur betekent het dat je mag zien dat een voorwerp een leven achter de rug heeft, en dat materialen niet perfect hoeven te zijn. Een noest in het hout, de grillige vormen van marmer, de deukjes en krasjes in een meubel, de verkleuring van stoffen, maar ook een asymmetrische indeling van een ruimte. Het is niet de plastic tuinstoel of de net-uit-de-verpakking sokken. Het is het bijzettafeltje met koffiekringen van grootmoeder en de gestopte sokken die je al hebt sinds je tienertijd.

Met de juiste badkamer ideeën past wabi sabi heel goed in de badkamer. Het is een minimalistische, prikkelarme badkamer waarin je heerlijk tot rust komt en waarin alle spanningen van de dag van je afglijden. De serene sfeer, de nadruk op functionaliteit en de eenvoud maken dat jij je nergens anders op hoeft te concentreren dan op jezelf.

Kies voor natuurlijke materialen

Natuurlijke materialen zoals hout, steen, marmer, beton en bamboe voeren de boventoon in een wabi sabi badkamer. Ze benadrukken de relatie met de natuur en stralen rust en eenvoudig uit. Probeer synthetische materialen en kunststoffen te vermijden. Geen plastic dus, maar ook geen nylon en metaal.

Kies natuurlijke kleuren

In een wabi sabi badkamer zie je vooral natuurlijke tinten. Crèmewit, beige, grijs en okergeel bijvoorbeeld. Ze zijn goede aanvullingen op de kleuren van de natuurlijke materialen, en zorgen voor een serene sfeer. Kies voor egale oppervlakken zonder prints, en vermijd het gebruik van veel verschillende tinten. Twee of drie tinten houden de ruimte rustig.

Ga voor ruimte

Een wabi sabi badkamer is ruimtelijk ingericht. Je vindt er alleen het noodzakelijke. Geen overdaad aan accessoires, de handdoeken, flesjes shampoo en douchegel plaats je achter gesloten deurtjes. Wat accessoires kunnen prima, maar het liefst van natuurlijke materialen. Een paar droogbloemen in een aardewerken vaas bijvoorbeeld, een houten kunstobject of een grootbladige groene plant. Je hoeft ook niet te kiezen voor een perfecte inrichting van de ruimte. Asymmetrie mag.

Ga voor licht

Natuurlijk licht versterkt de ruimtelijkheid van de badkamer en verbindt de natuur met de ruimte. Laat het raam zo veel mogelijk vrij zodat er veel daglicht naar binnen kan. Tegelijk wil je niet dat er nieuwsgierige ogen naar binnen kijken als je in bad zit of onder de douche staat. Met raamdecoratie waarbij je de mate van lichtinval en inkijk zelf kunt bepalen, sla je twee vliegen in één klap. Je hebt geen inkijk, maar wel natuurlijke lichtinval in de badkamer. Houten shutters zijn een goede keuze. Het natuurlijke materiaal past binnen de wabi sabi stijl, met de lamellen bepaal je zelf de mate van lichtinval. Andere voordelen van shutters zijn de eenvoud waarmee je ze schoonmaakt en de mogelijkheid ze op maat te laten maken, zodat ze altijd goed op het raam passen.