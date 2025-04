Geef je make-up look een twist met witte eyeliner. Giambattista Valli ziet deze retro look als een make-up trend voor herfst winter 2025.

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner. Foto ADVERSUS

Tijdens de Fashion Weeks zijn we niet alleen nieuwsgierig naar de mode voor het komende seizoen, maar proberen we ook te begrijpen wat de allernieuwste make-up trends gaan worden. Bij de modeshow van Giambattista Valli in Parijs waren de ogen van de modellen – opvallend genoeg – opgemaakt met witte eyeliner. Deze retro look zou wel eens een make-up trend voor herfst winter 2025 2026 kunnen worden.

De modecollectie van Giambattista Valli

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner. Foto Charlotte Mesman

Eerst iets meer over de modecollectie van Giambattista Valli voor herfst winter 2025 2026. De collectie was geïnspireerd door spannende tijden eind jaren ’60, waarin vele taboes werden doorbroken. Vrijheid is een rode draad. Op de catwalk zagen we vloeiende silhouetten en luxueuze stoffen die mooi bewogen terwijl de modellen de trappen van het Hôtel Pozzo di Borgo in Parijs afkwamen.

By the way: Hôtel Pozzo di Borgo in Parijs is geen hotel maar een historisch herenhuis aan de Rue de l’Université in Parijs. Het was bijna drie decennia lang het hoofdverblijf van Karl Lagerfeld en staat bekend om zijn luxueuze feesten en evenementen.

Belangrijke items in deze modecollectie van Giambattista Valli voor herfst winter 2025 2026 waren vloeiende chiffonjurken versierd met geborduurde bloemenmotieven, delicaat geplooide jerseyjurken en op maat gemaakte tweedjassen gecombineerd met gestructureerde palazzo-broeken. In deze nieuwe collectie ook Chantilly-kantaccenten op mini-jurken en een verbluffende glinsterende gouden gedrapeerde jurk.

Witte eyeliner

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner. Foto Charlotte Mesman

Aan het einde van de jaren 1960 was witte eyeliner populair in de mode, vooral als het om hippiestijlen ging. Beroemdheden en modellen als Twiggy, Pattie Boyd, en Jean Shrimpton gebruikten maar al te graag witte eyeliner. De stijl bestond meestal uit het aanbrengen van witte liner langs de onderste waterlijn of achter de zwarte liner op het bovenste ooglid om een groter, dramatischer oogeffect te creëren. Deze techniek, bekend als de doe-eyed look, was vooral populair op onder mod iconen die hun ogen wilden benadrukken met gedurfde, geometrische make-up ontwerpen.

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner. Foto Charlotte Mesman

Witte eyeliner werd ook gebruikt om de aandacht op de ogen te vestigen door een opvallend contrast te creëren met de donkere tinten van zwarte eyeliner, die vaak werd gebruikt om een winged of cat-eye effect te creëren. Het gebruik van witte eyeliner was een bewijs van de experimentele en speelse aard van de schoonheidstrends van de jaren 1960, die vaak felle kleuren en gedurfde ontwerpen bevatten.

Make-up trend voor herfst winter 2025 2026

Make-up bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Het zou wel eens kunnen zijn dat witte eyeliner gaat terugkomen in de make-up trends voor aankomende winter. Bij Giambattista Valli waren de ogen van de modellen geheel met witte eyeliner omlijnd. De witte eyeliner was dus zowel langs de bovenste als onderste wimpers aangebracht. Verder waren de bovenste wimpers flink aangezet met zwarte mascara. Hierdoor krijg je een beetje dat jaren ’60 idee van wit oogpotlood in contrast met zwarte eyeliner maar dan op een moderne manier.

De huidjes waren verder heel natuurlijk met rozige blush en de monden waren lichtroze opgemaakt met een nog lichter lippotlood waardoor de look heel delicaat werd.



Bekijk onze make-up foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw make-up look!

