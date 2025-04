Goed nieuws! In de make-up trends voor winter 2025 mogen we smokey eyes weer verwelkomen. Ga er nu al mee aan de slag.

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug! Foto ADVERSUS

De make-up trends volgen zich wat minder snel op dan de modetrends. Toch zijn ook daar duidelijk tendensen in te ontdekken. Zo stond de eyeliner jarenlang centraal. Vervolgens gingen we over op weinig make-up, ook voor de ogen. In de make-up trends voor winter 2025 voorzien wij een comeback van (onder meer) klassieke oogmake-up. Dat werd tijdens de Paris Fashion Week bevestigd. Een voorbeeld daarvan was de make-up look bij Nina Ricci.

De modeshow van Nina Ricci

De modeshow van Nina Ricci voor herfst winter 2025 2026, gepresenteerd op 7 maart 2025 tijdens de Paris Fashion Week, vormde een cruciaal moment voor het Franse maison dat sinds september 2022 onder de creatieve leiding van Brits-Amerikaanse designer Harris Reed staat. Geïnspireerd door een foto van Helmut Newton uit 1973 van een vrouw op een auto onder de Parijse straatverlichting, riep de nieuwe wintercollectie een nachtelijke, zwoele sfeer op. Ook de make-up look was door dit beeld geïnspireerd. De donkere smokey eyes waren uitgesproken ‘Helmut Newton’.

De make-up look: smokey eyes

In deze make-uplook draaide alles om de dramatische smokey eyes ogen. Deze donkere en zware oogmake-up was gecombineerd met een natuurlijk opgemaakte huid en natuurlijke lippen. Hierdoor ging alle aandacht naar de ogen. Deze benadering weerspiegelde de dualiteit van de nieuwe wintercollectie: gestructureerde tailoring, zoals op Le Smoking geïnspireerde jassen, tegenover zachte en sensuele kledingstukken zoals vloeiende mini-jurkjes en oversized jassen van imitatiebont.

De ogen

De blikvanger was een donkere smoky eye van zwarte kohl en zwarte oogschaduw met de vorm van een langgerekte vleugel. Op het bovenste ooglid was royaal oogschaduw aangebracht. Die oogschaduw liep liep iets door onder de onderste wimperlijn voor een doorleefd, ietwat onopgemaakt effect. Een vleugje metallic zilver in de binnenste ooghoeken zorgde voor een vleugje glamour en haakte aan bij de glans van de materialen in de collectie, zoals fluweel en satijn. De wimpers waren opgemaakt met véél mascara maar zonder nepwimpers zodat het geheel nog wel natuurlijk aandeed.

De huid

De teint werd fris met een lichtglanzende basis die een stralende gloed over de huid legde. Deze keuze paste goed bij de laat-op-de-avond-inspiratie van de collectie, alsof de modellen net uit een Parijse club kwamen. Concealer was alleen gebruikt waar nodig om de natuurlijke huidtextuur te behouden. Verder was er een subtiele highlighter op de jukbeenderen en de neusbrug aangebracht voor een zacht, etherisch effect.

De wangen

Op de wangen een beetje blush voor een zachte perzikroze blos voor wat warmte in de look.

De lippen

De lippen waren opgemaakt met een glanzende nude of zachtroze tint die de natuurlijke lipkleur accentueerde. Deze glanzende finish paste bij de luxe texturen van de collectie, zoals de imitatiebontjassen en plissé organza.

De wenkbrauwen

De wenkbrauwen waren gedefinieerd maar niet overdreven gestructureerd. Ze waren omhoog geborsteld voor een licht warrige look. Deze keuze paste bij de relaxte verfijning van de collectie.

Door de huid en lippen minimaal te houden, zorgde het make-up team ervoor dat de kleding in het middelpunt bleef staan, zodat details zoals bontranden en fluwelen texturen konden schitteren. Deze ingetogen look zorgde ervoor dat deze elementen in het gezicht niet concurreerden met de dramatische ogen en weerspiegelde de balans van de collectie tussen gedurfde en delicate elementen.

Zo doe je de make-up look van Nina Ricci na

Hieronder vind je een stap-voor-stap gidsje voor de make-up look van Nina Ricci.

Bereid je huid voor: begin met een schone en gehydrateerde huid. Breng een hydraterende primer aan voor een gladde, stralende basis. Deze stap is cruciaal om de ‘dewy’ gloed te krijgen die je op de catwalk ziet.

Creëer een stralende teint: breng een lichte, ‘dewy’ foundation aan met een vochtig make-up sponsje voor een naadloze overgang naar je hals. Gebruik alleen concealer waar nodig (bijvoorbeeld onder je ogen of op oneffenheden) om de natuurlijke huidtextuur te behouden. Breng een kleine hoeveelheid vloeibare of crème highlighter aan op de jukbeenderen, de neusbrug en het wenkbrauwbot en verdeel dit voorzichtig voor een subtiele glans.

Voeg een zachte blos toe: breng een perzikroze crèmekleurige blush aan op de appeltjes van de wangen en vervaag dit met je vingers of een sponsje richting de slapen. Breng het lichtjes aan om de look niet te overdrijven.

Definieer de wenkbrauwen: borstel je wenkbrauwen omhoog met een sponsje en gebruik daarna een transparante of getinte wenkbrauwgel om ze te fixeren. Vul schaarse plekjes op met een wenkbrauwpotlood als dat nodig is, maar houd de look zacht en natuurlijk.

Maak de smokey eyes: breng een neutrale oogschaduwprimer of concealer aan op je oogleden voor een kleur die lang houdt. Verdeel met een zachte kwast een houtskoolkleurige oogschaduw over het bovenste ooglid, met de nadruk op de oogplooi en de buitenste hoek. Vervaag naar boven en naar buiten voor een zachte, langwerpige vorm. Verdiep de buitenste hoek en de onderste wimperlijn met zwarte oogschaduw en veeg deze lichtjes uit voor een doorleefd effect. Gebruik een schone blending brush om harde lijnen te verzachten. Breng een metallic zilveren oogschaduw aan in de binnenste hoeken en op het midden van het ooglid met een plat shader penseel voor extra dimensie.

Breng mascara aan: omlijn de bovenste en onderste waterlijn met een zwart kohlpotlood, ook in de wimperlijn. Breng een laagje mascara aan op de boven- en onderwimpers, met de nadruk op de buitenste wimpers om het gevleugelde effect te versterken.

Maak het af met glanzende lippen: breng een nude of zachtroze lipgloss aan op je lippen. Dep lichtjes met een tissue als de gloss te zwaar aanvoelt en breng dan opnieuw een dun laagje aan voor een natuurlijke, glanzende finish.

Fixeer de look (optioneel): als je wilt dat de look langer houdt, verdeel dan lichtjes een doorschijnend poeder over de T-zone en vermijd de gehighlighte zones om de ‘dewy’ gloed te fixeren. Een setting spray kan ook helpen om alles op zijn plaats te houden.

Tips voor succes

Blend, blend, blend: vervagen is hier het geheim. De smoky eyes moeten er zacht en diffuus uitzien, niet hard. Gebruik schone penselen om scherpe randen weg te werken.

Pas de intensiteit aan: voor een versie voor overdag maak je de smoky eye lichter door grijze of taupe tinten te gebruiken in plaats van zwart.

Huid staat voorop: de dauwachtige teint is de sleutel tot deze look. Exfolieer en hydrateer van tevoren voor een gladde huid.

Speel met texturen: experimenteer met crèmekleurige oogschaduw of een glanzende highlighter om de op de catwalk geïnspireerde gloed te versterken.

