Haarkleuren. Zo kies je de juiste haarkleur

Een nieuwe haarkleur kan je look volledig veranderen, je zelfvertrouwen positief beïnvloeden en je helpen je persoonlijkheid uit te drukken. Maar met de ontelbare kleuren, formules en afwerkingen die verkrijgbaar zijn, is het vaak moeilijk kiezen. Of je nu een opvallend statement wilt maken of je eigen haarkleur wilt opfrissen, deze tips helpen je de juiste kleur te kiezen voor de resultaten die je wilt bereiken.

Begrijp wat je wilt bereiken

Voordat je een keuze maakt uit het brede aanbod aan haarkleuren, is het belangrijk om te bepalen wat je voor ogen hebt. Wil je je eerste grijze haar bedekken, je natuurlijke tint bijna onmerkbaar verbeteren of je kleur radicaal veranderen? Misschien wil je experimenteren met een levendige tint of je haar lichter maken voor een zomerse gloed. Als je weet wat je wilt, kun je een haarverf kiezen en gebruiken die past bij wat je wilt.

Kies het juiste type haarverf

Het type haarverf dat je kiest speelt een belangrijke rol bij het eindresultaat en de duurzaamheid ervan. Permanente haarverf is de beste optie voor een volledige dekking van grijs haar en voor wie een langdurige kleurverandering wil. Het dringt de haarschacht binnen en blijft daar totdat het haar groeit of opnieuw gekleurd wordt. Als je iets meer tijdelijks wilt, zijn semi-permanente kleuringen geweldig om glans en diepte toe te voegen; ze wassen geleidelijk uit na een paar keer wassen. Demi-permanente kleuringen bieden een middenweg, ze gaan langer mee dan semi-permanente opties, maar vervagen na verloop van tijd. Voor een speciale gelegenheid of een kortstondig experiment met felle kleuren zijn tijdelijke kleuringen zoals sprays of spoelingen een gemakkelijke oplossing.

Kies een haarkleur die past bij je teint

Bij het kiezen van haarkleuren moet je rekening houden met je teint en de ondertonen ervan. Als je een warme ondertoon hebt, dat wil zeggen een goudkleurige, perzikkleurige of olijfkleurige huid, dan passen warme haarkleuren zoals karamel, kastanjebruin, goudblond of chocoladebruin het beste bij je. Aan de andere kant, mensen met een koele ondertoon – roze, rood of blauwachtig – zien er meestal beter uit met tinten zoals asblond, koel bruin, platina of bordeauxrood. Als je ondertoon neutraal is, kun je zowel warme als koele haarkleuren dragen. Een gemakkelijke manier om je ondertoon te beoordelen is door naar de aderen in je pols te kijken: groenige aderen duiden vaak op een warme ondertoon, terwijl blauwige aderen duiden op een koele ondertoon.

Houd rekening met je natuurlijke kleur en textuur

Je huidige haarkleur en haartype zullen het resultaat van een nieuwe verfbeurt beïnvloeden. Donker haar moet je misschien vooraf oplichten om een beduidend lichtere of levendigere tint te krijgen, terwijl lichtere kleuren zich over het algemeen gemakkelijker laten verven. De haarstructuur speelt ook een belangrijke rol. Stug of krullend haar kan een andere aanpak vereisen dan fijn, steil haar en producten die speciaal voor jouw structuur zijn ontwikkeld kunnen je helpen om een gelijkmatiger en levendiger resultaat te bereiken. Het is altijd een goed idee om de kleurenkaart op de verfverpakking te raadplegen of met een professional te overleggen voordat je een grote verandering aanbrengt.

Denk aan onderhoud en levensstijl

Sommige haarkleuren vragen meer onderhoud dan andere. Felle tinten zoals rood, blauw of roze hebben de neiging om snel te vervagen en vereisen regelmatige touch-ups, speciale shampoos en tonics om fris te blijven. Als je een drukke levensstijl hebt of je liever geen zorgen maakt over zichtbare wortels en regelmatige kleursessies, is een meer natuurlijke tint die dicht bij je basiskleur ligt veel gemakkelijker te onderhouden. Modekleuren, platinablond of balayagestijlen vereisen daarentegen meer tijd en moeite om er op hun best uit te blijven zien.

Sla de ‘lokkentest’ niet over

Voordat je een nieuwe kleurstof aanbrengt, doe je altijd een test op een kleine haarlok om te zien hoe de kleur zal uitpakken. Deze stap helpt bij het bepalen van de juiste verwerkingstijd en zorgt ervoor dat het resultaat aan je verwachtingen voldoet. Het is net zo belangrijk om een patch-test op je huid te doen, vooral als je een nieuw merk uitprobeert, om allergische reacties uit te sluiten.

Het haar onderhouden na het kleuren

Zodra een haarverf is gebruikt, houdt het werk daar niet op. Verzorging na het kleuren is essentieel om de kleur te behouden en de strengen gezond te houden. Begin met het minder vaak wassen van je haar en schakel over op sulfaatvrije shampoos speciaal voor gekleurd haar. Gebruik wekelijks een diepe conditioner of haarmasker om je haar te voeden en beperk warmtestyling zoveel mogelijk. Als je hete stylingapparaten gebruikt, gebruik dan een hittebeschermer. Tot slot, bescherm je haar(kleur) tegen beschadiging door de zon door een hoed te dragen of producten met UV-bescherming te gebruiken.

