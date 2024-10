Haartrends 2024. Kapsel à la Sarah Jessica Parker. Op deze foto’s Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken kijken we natuurlijk niet alleen naar de outfits van de influencers maar ook naar de make-up en het haar. Bij de modeshow van Zimmermann voor lente zomer 2025 in Parijs spotten we influencer Emili Sindlev met een kapsel dat duidelijk geïnspireerd was door Carrie Bradshaw uit de overbekende nineties serie ‘Sex and the City’.

Haartrends 2024. Lang leve de nineties

‘Very nineties, don’t you think?’ zei Emili Sindlev terwijl ze complimenten over haar hair look kreeg. En terecht. Deze hair look was volgens ons in het emmertje. Niet altijd zijn Emili’s hair looks (volgens ons) even geslaagd maar lef heeft ze wel en komt steeds met iets nieuws op de proppen.

Wie is Emili?

Even wat meer over Emili. Emili Sindlev is een prominente Deense mode-influencer en stylist, gevestigd in Kopenhagen, die bekendstaat om haar levendige en eclectische stijl die een groot publiek op sociale media boeit. Ze begon haar carrière als modeassistent bij het tijdschrift Cover, waar ze snel doorgroeide naar de rol van stylist voordat ze haar eigen bedrijf oprichtte en fulltime influencer werd. Ze staat bekend om haar interessante kleurcombinaties en laagjestechnieken. Haar invloed in de mode-industrie werd erkend toen ze in 2018 de Elle’s Style Icon of the Year-award ontving. Emili’s stijl geheim is de combinatie van high-fashion items met alledaagse basics.

Emili’s hair look à la Sarah Jessica Parker

Haartrends 2024. Kapsel à la Sarah Jessica Parker. Foto Charlotte Mesman

Het was overduidelijk dat Emili’s hair look bij Zimmermann was geïnspireerd door Sarah Jessica Parker, ook al zei ze dat niet met zoveel woorden. Dit kapsel ziet er ingewikkeld uit en is dat vast ook maar er is ook een eenvoudige manier om dit kapsel thuis na te doen.

Kern van dit kapsel is het ‘kroontje’. Dat is eenvoudig te realiseren. Verdeel je voorste haarlokken in vijf secties en bewerk ze één voor één. Dat doe je door een sectie naar achteren te brengen. Toupeer de aanzet en draai de lok dan ineen tot een knotje dat je bovenop je hoofd vastzet met een elastiekje of schuifspeld. Doe dit met iedere sectie. De knotjes moeten met elkaar een soort haarband vormen.

Haartrends 2024. Kapsel à la Sarah Jessica Parker. Foto Charlotte Mesman

De rest van je haar kun je natuurlijk laten – of je nu steil of krullend haar hebt – of krullen met een krultang als je de hair look van Emili één op één wilt kopiëren. Geen lang haar? Geen probleem want het gaat hier vooral om het ‘kroontje’. Ook als je haar kort is, kun je met dit kapsel experimenteren.

De accessoires

Kapsel à la Sarah Jessica Parker. Foto Charlotte Mesman

Let ook op de accessoires. Oorringen in jaren ’90 stijl doen het bij dit kapsel heel goed. En de naamketting is Sarah Jessica Parker ten voeten uit. Hetzelfde geldt voor de make-up. Bruin mondpotlood is super super nineties!

