De mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Louis Vuitton

Geen Paris Fashion Week zonder streetstyle. We doen een greep uit de mooiste streetstyle looks bij Louis Vuitton.

Streetstyle. Camilla Coelho in Louis Vuitton. Foto ADVERSUS

Aan Louis Vuitton was de eer om de Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 af te sluiten. Met deze show viel niet alleen het doek in Parijs maar kwam ook een einde aan de wekenlange modemarathon die van New York via Londen naar Milaan en uiteindelijk Parijs leidde.

Louis Vuitton in het Louvre

Streetstyle. Veronica Ferraro in Louis Vuitton. Foto Charlotte Mesman

Louis Vuitton showde op een onverwachte milde en zonovergoten dinsdagavond (1 oktober) op de Cour Carrée, één van de belangrijkste binnenplaatsen van het Louvre in Parijs. We hadden even moeite om in de mensenmassa – horden toeristen en talloze genodigden voor de show die om half 7 zou plaatsvinden – de influencers te ontdekken maar al snel zagen we waar ze vandaan kwamen en konden we de fashion looks voor je vastleggen.

Louis Vuitton winter 2024

Streetstyle. Tamara Kalinic in Louis Vuitton. Foto Charlotte

Zoals dat gebruikelijk is, droegen de influencers de collectie van het actuele seizoen (winter 2024 2025). Die collectie staat in het teken van het tienjarige jubileum van Nicolas Ghesquière bij Louis Vuitton. De ontwerper duikelde toppers uit zijn carrière op, maar keek ook vooruit. Zo waren de rokken die vanaf de knie naar beneden opbubbelden bijvoorbeeld een knipoog naar de collectie uit lente 2021 terwijl de zilverkleurige grafische outfits futuristisch aandeden. Een steeds terugkerend detail was de brede leren ceintuur die van voren gekruist werd gedragen. Een andere leidraad waren, of course, de LV tassen die we in allerlei sauzen voorbij zagen komen.

Streetstyle. Outfit Louis Vuitton. Foto Charlotte Mesman

Heel bijzonder waren de jurken met grafische lijnen en fotoprints van niets minder dan de klassieke koffertassen met het overbekende logo van het maison. De geborduurde jasjes met gekleurde stenen straalden een overweldigende luxe uit, net zoals de goudkleurige outfits. Een leuk detail om zelf mee aan de slag te gaan, is de gekleurde, contrasterende enkellaarsjes – kobaltblauw, acid geel, mintgroen, fuchsia – onder creaties in gedekte kleuren.

Streetstyle

Streetstyle. Camilla Coelho in Louis Vuitton. Foto Charlotte Mesman

De influencers bij de modeshow voor zomer 2025 hadden zich vooral door de avondkleding voor winter 2024 laten inspireren. Opvallend was de donkerblauw asymmetrische jurk met veren waarmee Camila Coelho op de proppen kwam.

Streetstyle. Fan Lingxi in een Louis Vuitton gilet met LV bag. Foto ADVERSUS

De mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Louis Vuitton. Op deze foto Susie Lau in Louis Vuitton. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook.

