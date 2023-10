Opsteekkapsels bij de Fashion Week: beetje Barbie, beetje B.B

Opsteekkapsels voor winter 2023 2024. Emili Sindlev bij Miu Miu in Parijs. Foto ADVERSUS

Als je de foto’s van de influencers bij de afgelopen modeweken van september en oktober bekijkt, dan zal je opvallen dat veel influencers en celebs nog steeds voor vrij eenvoudige kapsels kiezen.

Eén van de meest geziene haar looks is: haar dat strak rond het hoofd wordt gedragen. Meest wordt het haar in een middenscheiding gekamd en achter op het hoofd vastgezet in een paardenstaart of knot. Daar zien we dan nog wel wat variaties in.

Zo wil de Duitse influencers Caroline Daur haar paardenstaart graag met elastiekjes in verschillende secties verdelen. Leonie Hanne, een andere Duitse ster-influencer die we vaak bij de shows tegenkomen, gaat meestal ook voor superstrakke en gladde kapsels die ze dan verder uitwerkt (laat uitwerken) in een lage of halfhoge knot of kunstige paardenstaart met één of ander spannend detail. Klassiek en elegant is en blijft dé populairste haarstijl.

Hoge paardenstaart à la Barbie

Maar er zit wel iets van verandering in te komen. Zo zagen we Leonie Hanne op de laatste showdag in Parijs met een frivole hoge paardenstaart à la Barbie (al was ook hier haar haar weer glad om haar hoofd gestyled). Ook de Amerikaanse socialite Paris Hilton die bij bijna elke fashion show in Parijs front row zat vertoonde zich met zo’n Barbie hairdo.

Opsteekkapsels met veel volume

Opsteekkapsels voor winter 2023 2024. Emili Sindlev bij Rabanne in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Nog een stap verder deed influencer Emili Sindlev. Emili staat bekend om haar weelderige krullen die ze meestal los draagt. Tijdens de Paris Fashion Week stak ze haar krullenbos meerdere malen op. Bij Rabanne ging ze nog enigszins voorzichtig te werk. Ze koos daar voor een middenscheiding waarbij het haar glad naar achteren was getrokken (herken je het?) met bovenop haar hoofd een soort explosie van krullen.

Opsteekkapsels voor winter 2023 2024. Emili Sindlev bij Miu Miu in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Maar haar opsteekkapsel bij Miu Miu sloeg alles. Haar vrij strakke krullen waren daar gestyled met een losse slag waarbij het haar luchtig om haar hoofd was gestyled en was vastgezet in een volumineuze en bewerkelijke knot. Geen strak kapsel dus maar zachte golvende lijnen à la Brigitte Bardot. Een andere verrassing was de pony die tot net over haar wenkbrauwen valt en richting de slapen langer is.

Opsteekkapsels voor winter 2023 2024. Emili Sindlev bij Miu Miu in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Dit is weer eens een heel nieuwe stijl met een knipoog naar het verleden. Iets om inspiratie uit te halen voor jouw eigen hair look.

