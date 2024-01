Modetrends 2024. Pantykousen zijn terug. Je draagt ze zelfs met sneakers. Foto ADVERSUS

Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug. In deze eerste maanden van 2024 geldt dat voor pantykousen. Dit mode accessoire dat in de jaren ’80 onmisbaar was, is weer helemaal hot. Zwart is de regel, grijs is ultrachic, kleur mag, en fleece panty’s beschermen je tegen de kou.

Geen blote benen meer

Hoera! Pantykousen zijn terug. Dit is opvallend want jarenlang, decennia lang zwoer het modevolk bij blote benen, weer of geen weer. Alles mocht, maar een panty was zo not done! Dat is nu over. En volgens ons hebben we dat (mede) aan de quiet luxury trend te danken. Want een klassieke look vraagt om mooie kousen in een elegante pump. Maar er is meer aan de hand…

No pants modetrend

Modetrends 2024. Pantykousen zijn terug. Foto Charlotte Mesman

Want er is ook een andere trend die ervoor gezorgd heeft dat de panty in ere is hersteld, en dat is de no pants trend die werd gelanceerd door Miu Miu. Je weet het inmiddels vast. We hebben het hier over al die wollen en geborduurde onderbroeken van Miu Miu voor herfst winter 2024 2025 die met panty’s werden geshowd (en vervolgens in de streetstyle als zodanig werden/worden gedragen). Geen broek of rok maar wél een panty!

Onder minirokken en shorts

Modetrends 2024. Pantykousen zijn terug. Je draagt ze zelfs met sneakers. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend die ook iets in de melk gebrokkeld heeft, is de terugkeer van al die miniskirts en shorts. Oké, die droegen de modepeopletjes voorheen ook bij -20 graden zonder pantykousen maar die tijden zijn voorbij. Onder je minirokje of shorts draag je pantykousen die zowel dik als ragfijn mogen zijn.

Fleece panty’s

Ragfijne pantykousen – of een nep versie daarvan – onder je minirokje bij winterse temperaturen wordt dit seizoen bovendien mogelijk gemaakt door deze TikTok hit: de fleece panty. Deze panty ziet eruit als een dunne (zeg 30 dernier) panty maar heeft een huidskleurige fleece voering die je heerlijk warm houdt! Een vondst.

Taboes doorbreken

Modetrends 2024. Pantykousen zijn terug. Je draagt ze zelfs met sneakers. Foto Charlotte Mesman

Pantykousen zorgen er dus voor dat je deze winter je minirokken en shorts gewoon kunt doordragen. Sterker nog, ze dagen je uit om spannende combinaties te leggen.

We noemden al de no pants trend, maar er is veel meer mogelijk. Aan de ene kant gaan we bijvoorbeeld weer ultraconservatieve grijze pantykousen zien die je heel superchic met een grijze kokerrok kunt combineren, iets wat we in tijden niet meer gedaan hebben. Aan de andere kant gaan we ook vernieuwende combinaties leggen zoals lage dernier kousen (of de fleece versie) in combinatie met boots of sneakers. Hier speel je dus met contrasten.

Nu we er het toch over hebben, hier is er nog eentje: zwarte pantykousen mag je dit seizoen ook onder een witte jurk of rok dragen. Of je combineert ze met lichte schoenen? Hoe vind je die? Het is tijd om alle taboes te doorbreken!

