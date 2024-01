Streetstyle looks Copenhagen Fashion Week en modetrends 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week is in deze dagen in volle gang. Op de catwalks showen de modecollecties voor herfst winter 2024 2025 maar net zo interessant zijn de streetstyle looks van het modepubliek. We lichten een paar looks voor je uit en signaleren je nieuwe modetrends voor 2024 die we daarin tegenkomen. Hiermee krijg je gelijk een beeld van de praktijk :-) Om zelf nu al mee aan de slag te gaan.

Ballonrokjes en gekleurde pantykousen

Streetstyle looks Copenhagen Fashion Week en modetrends 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Let op onze woorden: het ballonrokje gaat het het komende seizoen helemaal worden! We zagen het op de catwalks van onder meer Miu Miu en Balenciaga en we hebben het al bij de grote modeketens in de rekken zien hangen. Als rokje of als onderdeel van een minijurkje.

Zoals je ziet, hoef je niet tot de zomer te wachten om het te dragen. Combineer het met gekleurde pantykousen zoals in deze streetstyle look voor een up-to-date modelook. Let ook op de puntige Mary Janes met kitten heels. Ze zijn momenteel superhot!

Witte mini-jurkjes

Streetstyle looks Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Geen LBD maar LWD! Het komende seizoen kiezen we voor kleine witte jurkjes. We zagen ze onder meer op de catwalk van Valentino. Maar ook hier geldt weer: nu al dragen! Als je wilt zelfs over een broek, zoals in deze streetstyle look.

Verder zie je in deze look ook weer die ballonvorm (sculpturale vormen zijn ook een trend!) en de puntige schoenen met lage hak terugkomen.

Laag over laag

Streetstyle looks Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De derde streetstyle look die we voor je uitkozen, is een laag over laag look. Dit soort looks zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor de winter. Het zijn niet de gemakkelijkste looks want er wordt een beroep gedaan op je fantasie en gevoel voor styling. Het zijn wel looks waar je je helemaal in kunt uitleven. Probeer out-of-the-box te denken. Speel met verschillende lengtes, volumes, materialen en kleuren.

Zo’n look, hoe casual die ook oogt, vraagt om tijd, denkwerk en passen. Alleen door te proberen en experimenteren creëer je supercoole en originele looks die jouw persoonlijkheid weerspiegelen.

Dingen die ons in deze look opvallen: de verschillende mouwlengtes (altijd supercool), de broek die vrij zomers is, iets wat gecompenseerd wordt door de hoge laarzen die over de broek worden gedragen. Let ook op de lange blouse of is het een jurk?! Nogmaals: denk out-of-the-box!

Wit in de winter (coverfoto)

Tot slot nog de coverfoto: wit in de winter mag, en hoe! Must-have op dit moment is de witte ribbroek. Maar ook met een witte lange jas kom je goed beslagen ten ijs :-) Ook hier weer schoenen met bandjes en een lage hak.

