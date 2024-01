Microbiome huidverzorging is een trend aan het worden. Maar wat is het precies? Wat doet het voor je huid? Heb je het nodig?

Beauty trend 2024. Gaat microbiome huidverzorging groot worden?

Microbiome huidverzorging richt zich op het behoud van een gezond evenwicht van de micro-organismen op de huid. Als dit evenwicht verstoord is, heeft dat een negatieve weerslag op de huid. De huid verliest zijn glans, er kunnen er ontstekingen (acne) ontstaan en bestaande huidproblemen kunnen verslechteren.

Het huidmicrobioom bestaat uit bacteriën, schimmels en virussen en speelt, zoals je zult begrijpen, een cruciale rol bij het in stand houden van het ecosysteem van de huid en de bescherming tegen ziekteverwekkers. Factoren zoals levensstijl, je beauty routine en cosmetische producten (bijvoorbeeld een overmatig gebruik van exfoliërende zuren), en vooral ook antibiotica kunnen de samenstelling van het huidmicrobioom beïnvloeden en uit balans halen.

Microbiome huidverzorging

De cosmetica industrie heeft zich de afgelopen jaren geconcentreerd op het ontwikkelen van huidverzorgingsproducten die het huidmicrobioom ondersteunen. Het is een groeiende trend. Steeds meer merken brengen microbiome huidverzorgingsproducten op de markt die onder meer prebiotica, postbiotica en probiotica bevatten.

Deze producten, waaronder cleansers, serums en vochtinbrengende crèmes, zijn bedoeld om het microbiële evenwicht van de huid te optimaliseren. Er zijn zelfs speciale apparaten ontwikkeld die je huid analyseren en gedetailleerd inzicht geven in het ecosysteem van jouw huid.

Welke werkzame stoffen?

Veel voorkomende werkzame stoffen in microbiome huidverzorgingsproducten zijn:

Probiotica, prebiotica en postbiotica : deze worden vaak gebruikt om een gezond huidmicrobioom te bevorderen. Probiotica zijn nuttige, levende (goede en slechte) bacteriën, prebiotica zijn voeding voor de probiotica en bevorderen de groei daarvan, en postbiotica zijn stoffen die door probiotica worden geproduceerd en die een gunstig effect hebben op de huid (ze houden vocht vast en beschermen de huid tegen factoren van buitenaf).

: deze worden vaak gebruikt om een gezond huidmicrobioom te bevorderen. zijn nuttige, levende (goede en slechte) bacteriën, zijn voeding voor de probiotica en bevorderen de groei daarvan, en zijn stoffen die door probiotica worden geproduceerd en die een gunstig effect hebben op de huid (ze houden vocht vast en beschermen de huid tegen factoren van buitenaf). Lactobacillus Ferment Lysate en Bifida Ferment Filtrate (Fermentfiltraat): deze werkzame stoffen staan erom bekend dat ze helpen het ecosysteem van de huid in stand te houden en worden vaak gebruikt in microbioombewuste huidverzorgingsproducten. Lactobacillus Ferment Lysate is een probiotisch ingrediënt met een verzachtende werking waarvan wel gezegd wordt dat het ook anti-aging is. Bifida Ferment Filtrate is een niet-levend probiotisch gerelateerd ingrediënt dat de huid en huidbarrière versterkt.

Leucidal Liquid (INCI: Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate): dit is een ander voorbeeld van een microbioomvriendelijk ingrediënt met een antibacteriële werking.

Haverextract : dit is huidverzorgingsingrediënt dat de goede bacteriën in de huid voedt.

: dit is huidverzorgingsingrediënt dat de goede bacteriën in de huid voedt. Glycerol (Glycerine): ook dit ingrediënt voedt de goede bacteriën in de huid.

(Glycerine): ook dit ingrediënt voedt de goede bacteriën in de huid. Bakuchiol : dit is een natuurlijk alternatief voor retinol dat op dit moment trending is in de cosmeticawereld. Het is zachter en minder irriterend dan vitamine-A-derivaten maar heeft een krachtig en weldadig effect op de huid.

: dit is een natuurlijk alternatief voor retinol dat op dit moment trending is in de cosmeticawereld. Het is zachter en minder irriterend dan vitamine-A-derivaten maar heeft een krachtig en weldadig effect op de huid. Hyaluronzuur, peptiden en ceramiden: dit zijn bouwstenen voor een gezonde huid en ondersteunen het microbioom van de huid.

Heb je microbiome huidverzorging nodig?

De werkzame stoffen op de ingrediëntenlijst hierboven zullen je vast bekend voorkomen. Dat komt omdat dit stoffen zijn die op zich al in veel skincare producten voorkomen. Je huid komt dan ook met je ‘gewone’ producten vaak al zijn trekken en het is dus niet nodig dat je speciaal uitkijkt naar het woord ‘microbioom’ op de verpakking, temeer ook omdat deze term nog niet gereguleerd is en dus eigenlijk niet veel zegt.

Toch is het wel een goede ontwikkeling, menen sommige experts, dat er meer aandacht is voor het ecosysteem voor de huid. Je zou kunnen zeggen dat we aan het ‘fine tunen’ zijn. In geval van een verstoord evenwicht gaan we niet meer aan de slag met agressieve antibacteriële en schimmelwerende producten maar met steeds geraffineerdere en geavanceerdere skincare producten die zachter en liever zijn voor de huid, en gerichter werken.

Wil toch al met microbiome skin care experimenteren, dan is dat overigens prima. Volgens de experts kunnen deze producten over het algemeen geen kwaad, ook niet als je huid niet uit balans is. Doe wel wat onderzoek zodat je een product kiest, dat bij jouw huidtype past. In geval je huid wél uit balans is, raadpleeg dan een huidarts of expert. Die zal bij de diagnose en de keuze van de juiste huidverzorgingsproducten voor jouw huid ook zeker het ecosysteem en de balans tussen goede en slechte bacteriën in jouw huid meenemen.

