Pilates is op dit moment populairder dan ooit. Maar wat is het eigenlijk? Wat doet het met je lichaam? En is het voor jou geschikt?

Fitness trend: Pilates. Ontdek of het iets voor jou is

Vroeg of laat hoor je erover of begin je er zelf aan: Pilates. Ondergetekende deed drie maanden geleden een Pilates Reformer proefles. Het was even inkomen, je moet het echt even leren, maar na een paar lessen was ik verslaafd (en dat ben ik nog steeds!). Geen wonder dat dit trainingsprogramma de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het heeft een enorme impact op je core. Sterke buikspieren gegarandeerd!

Waar komt Pilates vandaan?

Pilates is ontwikkeld door Joseph Pilates (1883-1967) in het begin van de 20e eeuw. Oorspronkelijk noemde hij dit door hem uitgevonden fitnesssysteem ‘Contrology’ omdat je je mentale vermogens moet aanspreken om de oefeningen te kunnen uitvoeren (het is een hoop gebalanceer). Hoewel de nadruk ligt op krachtontwikkeling en flexibiliteit, is er dus zeker ook een connectie tussen lichaam en geest. Het trainingsprogramma bestaat uit een reeks vloeiende bewegingen die met precisie en controle moeten worden uitgevoerd, vaak in combinatie met gecoördineerde ademhalingstechnieken. Pilates heeft als doel een sterke core te ontwikkelen, je lichaamskracht te verbeteren, flexibiliteit te vergroten en lichaamsbewustzijn te bevorderen.

Wat is Pilates?

Pilates is, met andere woorden, een combinatie van gecontroleerde bewegingen die zich vooral concentreert op het versterken van de core spieren (buikspieren, rugspieren, bekken) maar ook armen en benen komen ruimschoots aan bod. Het is een heel compleet, holistisch programma. Anders dan klassieke krachttraining zet deze training ook de diepere spieren in beweging. Daarnaast verbetert Pilates je houding en stabiliteit en is er aandacht voor coördinatie en ademhaling. Omdat een Pilatesles veel aandacht en concentratie vraagt om de oefeningen te kunnen uitvoeren, heeft deze trainingsmethode ook een ontspannende en stressverminderende werking. Ga maar eens aan een probleem op je werk denken als je je Reformer in beweging moet gaan zetten door te cirkelen met beide benen in de lucht. De connectie tussen lichaam en geest is anders dan bij bijvoorbeeld yoga, maar zeker aanwezig. Bij Pilates is het meer, ik noemde het al, een lichaamsbewustzijn.

Pilates versus Pilates Reformer

De termen Pilates en de Pilates Reformer worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn niet hetzelfde. Pilates verwijst naar het algehele samenstel van oefeningen, die kunnen worden uitgevoerd op een mat of met specifieke apparatuur. Pilates Reformer is Pilates maar dan met gebruik van een specifiek apparaat, de Reformer. Dit apparaat bestaat uit een schuivend platform met veren, riemen en katrollen die weerstand en ondersteuning bieden voor verschillende oefeningen. Pilates op de mat en Pilates Reformer geven allebei goede resultaten, maar de Reformer zorgt voor een extra dimensie van weerstandstraining en biedt een breder scala aan oefeningen.

De zes principes van Pilates

Pilates steunt op zes principes: concentratie, controle, centreren, precisie, ademhaling en flow. Concentratie houdt in dat de volledige aandacht wordt gericht op de uitvoering van elke beweging. Controle benadrukt het belang van het uitvoeren van oefeningen met precisie en stabiliteit. Centreren verwijst naar het aanspannen van de diepe buikspieren, ook wel het ‘powerhouse‘ genoemd, om de bewegingen van het lichaam te ondersteunen. Precisie benadrukt de noodzaak van nauwkeurigheid en juiste uitvoering. Ademhaling dient als een hulpmiddel om beweging en ontspanning te vergemakkelijken. Flow benadrukt de soepele en continue stroom van bewegingen tussen oefeningen.

Voordelen

Als je regelmatig Pilates oefeningen doet, zal je al snel verbeteringen in je lichaam opmerken: sterkere core spieren, en meer stabiliteit en balans wat leidt tot een betere houding en een verminderd risico op blessures. Pilates verbetert ook je flexibiliteit, coördinatie en lichaamsbewustzijn. De gecontroleerde bewegingen bevorderen spieruithoudingsvermogen en maken je spieren steviger. Er wordt ook wel gezegd dat Pilates je spieren langer maakt, in tegenstelling tot klassieke krachttraining die ze sterker en vaak ook groter maakt. Bovendien kan Pilates helpen bij stressvermindering en ontspanning.

Wanneer komen de resultaten?

Hoe snel je resultaten boekt, hangt van individuele factoren af zoals je fitheidsniveau, de intensiteit van de training en vooral ook van de regelmaat waarmee je traint. Sommige mensen zien binnen enkele weken verbeteringen in kracht, flexibiliteit en houding, terwijl anderen er enkele maanden voor nodig hebben. Geduld en regelmaat zijn, net zoals bij alle andere fitnessprogramma’s, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van lang-termijnresultaten.

Voor wie geschikt?

Pilates is in principe voor iedereen geschikt. Heb je nooit Pilates gedaan, begin dan wel met een beginnerles, alleen al omdat je niet met de apparaten, accessoires en oefeningen bekend bent. Als je zwanger bent, of niet meer zo heel jong, dan zullen de oefeningen moeten worden aangepast. Datzelfde geldt ook als je een blessure hebt, of bijvoorbeeld rugpijn, of een fysieke beperking. Juist in die gevallen kan Pilates, onder begeleiding, goede resultaten geven. Pilates is met name gunstig voor als je op zoek bent naar een low-impact training die het lichaam van binnenuit versterkt, en die niet al teveel van je gewrichten vraagt.

