5x Woontrends voor 2024. Laat je inspireren!

Woontrends voor 2024

De woontrends voor 2024 laten spannende ontwikkelingen zien. Dit jaar omarmen we innovatieve trends die niet alleen met kleuren, vormen en materialen te maken hebben maar waar veel meer ideeën achter zitten: duurzaamheid, functionaliteit en persoonlijke expressie. Dit alles leidt tot de comeback van levendige kleuren, artistieke vormen en milieuvriendelijke materialen.

#1 Mix en match. Maximalism

Eén van de woontrends voor 2024 is het creëren van een harmonieuze mix van verschillende stijlen. Mixen en matchen, ook wel maximalism genoemd. Denk hier niet alleen aan hedendaagse stijlen maar ook aan elementen uit andere designperiodes. De jaren ’70 gaan weer helemaal terugkomen (qua vormen maar ook kleuren: groen, bruin, oranje)! Door verschillende genres te mixen, kun je een unieke en gepersonaliseerde sfeer creëren. Denk aan eclectische interieurs met een smeltkroes van meubels uit het midden van de vorige eeuw met bohémien accenten, of minimalistische meubelstukken gecombineerd met industriële details.

Een andere manier om te mixen en matchen – zonder dat je echt (opnieuw) hoeft te gaan inrichten – is het samenstellen van een privé kunstgalerietje: hang een muur vol met foto’s of kunstwerken, misschien wel zelf gemaakt, die voor jou van betekenis zijn. Mixen en matchen is ook hier het motto maar voor het mooie zit er wel een leidraad in.

Maximalism mag je in elk vertrek in je huis doorvoeren, zelfs in de badkamer!

#2 Gedurfde en levendige kleuren

De tijd van natuurlijke en monochrome kleurenschema’s is (nog) niet voorbij maar we gaan toch echt ook weer met kleuren werken. Vooral gedurfde en levendige tinten die energie en persoonlijkheid toevoegen aan je huis zijn geliefd. Denk aan rijke juweeltonen zoals smaragdgroen, saffierblauw en amethistpaars voor een statement inrichting, terwijl warme aardetinten zoals terracotta en mosterdgeel een gevoel van comfort en geaardheid oproepen. Deze levendige kleuren gebruik je voor accentmuren, meubelbekleding en decoratieve accessoires.

#3 Organische en ronde vormen

Strakke lijnen en scherpe randen maken in 2024 plaats voor organische en ronde vormen. Dit is een toptrend die we echt overal gaan zien. Van ronde banken en gebogen deuropeningen tot golvende lampkappen en sculpturale meubels. We gaan allemaal zachtere en lieflijkere vormen omarmen (wie weet waar deze behoefte vandaan komt?!). Vloeiende vormen creëren een gevoel van beweging en comfort, maar ze voegen ook een artistiek tintje aan je interieur toe.

#4 Duurzaamheid en milieuvriendelijke materialen

Duurzame keuzes maken natuurlijk ook integraal onderdeel van woontrends die immers (ook) de tijdsgeest weerspiegelen. In 2024 gaan we voor milieuvriendelijke materialen en kiezen we voor technologieën die de natuur zoveel mogelijk respecteren. Gerecyclede materialen, zoals hergebruikt hout en geregenereerd metaal, worden gebruikt voor meubels en decoratie. Denk verder ook aan natuurlijke materialen zoals bamboe, kurk en biologisch katoen. Dit zijn steeds populairdere keuzes voor vloeren, textiel en bekleding.

#5 Biofilisch design

Het naar binnen halen van de natuur is geen nieuw concept, maar in 2024 is biofilisch (Biophilic) design populairder dan ooit. Volgens deze trend gaan we een band creëren tussen binnen en buiten, tussen onze inrichting en de natuur, en dat doen we door binnenshuis met natuurlijke elementen, zoals planten, natuurlijk licht en organische texturen, te werken. Denk ook aan groene muren (wellicht in onderling verschillende groentinten), grote ramen en dakramen om een link met de buitenwereld te leggen. Binnenplanten worden gebruikt om de lucht te zuiveren en een vleugje groen toe te voegen. We zetten ze niet alleen in de woonkamer, maar eigenlijk overal, ook in de slaapkamer en badkamer. Goed om te weten: Biophilic design is goed voor je welzijn, vermindert stress en creëert een rustgevende sfeer.