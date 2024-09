Laat je inspireren door de pony kapsels die we in de modeshow van Marni voor herfst winter 2024 2025 zagen. Super trendy!

Deze pony kapsels voor winter 2024 2025 inspireren! Photo courtesy of Marni

In de haartrends voor winter 2024 2025 komen we weer volop pony’s tegen. Dat bevestigden de modeontwerpers met de kapsels die ze voor hun modeshows kozen. Bij Marni zagen we superkorte en moderne pony kapsels voorbijkomen. Zo modern zijn pony’s nog nooit geweest. Wij vinden deze looks super inspirerend. Maar natuurlijk geldt nog steeds de regel – en dat is vooral voor pony’s het geval – dat je haar op de vorm van je gezicht moet afstemmen.

Bekijk de backstagefoto’s van de modeshow van Marni voor winter 2024 2025 voor inspiratie, maar check ook even wat voor een pony jou het beste zou staan.

De pony kapsels bij Marni

Vandaag de dag is het niet eenvoudig om werkelijk iets nieuws op de modecatwalks te zien. Alles wat geshowd wordt – of het nu de mode, de kapsels of de make-up betreft – kan wel teruggevoerd worden op iets uit het verleden (toen men blijkbaar wel de fantasie had om nieuwe dingen uit te vinden, denk maar eens aan de jaren ’60, ’70!).

Juist daarom waren de (sommige) kapsels bij Marni zo opvallend. Sommige kapsels hadden een retro twist, maar waren toch wel heel vernieuwend; andere kapsels waren volgens ons echt wel innovatief, zoals de scheve, korte pony die uitmondt in een langere, gelaagde zijlok.

Rode draad in de kapsels op de catwalk van Marni voor winter 2024-2025 waren de micro-pony in combinatie met de wenkbrauwen die nu eens extreem dun en rond waren, dan weer recht, bushy en boyish. Deze looks laten zien hoeveel je met je eigen haar kunt en hoeveel er nog uit te vinden valt, ook door jou. Als basis daarvan kun je een klassieke pony nemen.

We zetten ze nog even voor je op een rijtje met een indicatie voor welk type gezicht ze het meest geschikt zijn.

Curtain bangs (gordijntjespony)

Geïnspireerd door de jaren ’70, worden gordijnpony’s gekenmerkt door hun zachte, gevederde lokken die het gezicht omlijsten. De pony wordt open gedragen als een gordijntje waarbij de lokken aan weerszijden van het gezicht geleidelijk langer worden en in de haarlengte overgaan. Deze pony is geschikt voor elke haartextuur: steil, slag en krullend.

Welke gezichtsvorm? Curtain bangs zijn flatterend voor bijna alle gezichtsvormen, vooral hartvormige en ovale gezichten, omdat ze het voorhoofd verzachten en jukbeenderen benadrukken. Met deze pony ga je op safe.

Rechte pony’s

Rechte pony’s worden bot over het voorhoofd geknipt, wat een gedurfde en opvallende look creëert. Deze stijl kan worden gedragen met verschillende haarlengtes en texturen.

Welke gezichtsvorm? Rechte pony’s werken het beste bij ovale en hoekige gezichten, omdat ze definitie en balans aan deze vormen kunnen toevoegen. Ze zijn minder flatterend voor ronde gezichten, tenzij ze langer worden gestyled of gedragen.

B.B. pony’s

Deze zware pony’s, genoemd naar de iconische Brigitte Bardot, zijn dik en vol, vaak gestyled met een lichte slag of volume.

Welke gezichtsvorm? Bardot-pony’s zijn ideaal voor mensen met dik haar en passen bij hartvormige en ovale gezichten. Ze hebben een zachte en vrouwelijke uitstraling.

Micro-pony

De micro-pony is een gedurfde, ultrakorte pony die boven de wenkbrauwen wordt gedragen. Deze stijl is edgy en kan een dramatische look creëren. Welke gezichtsvorm? Micro bangs zijn het meest geschikt voor langere gezichtsvormen of mensen met een hoog voorhoofd, omdat ze het gezicht visueel breder kunnen doen lijken.

Zijwaarts gestylede pony’s

Zijwaarts gestylede pony’s zijn langere pony’s die naar één kant worden gedragen, waardoor een elegante en zachte look ontstaat. Ze kunnen op verschillende manieren worden gestyled, in een losse slag maar ook strak (met gel).

Welke gezichtsvorm? Deze stijl is met name flatterend voor ronde gezichten, omdat het lijnen en dimensie toevoegt. Het werkt ook goed voor hoekige en ovale gezichten vanwege het verzachtende effect.

Rafelige pony’s

Rafelige pony’s zijn licht en luchtig, vaak in lagen geknipt voor een zacht, gevederd effect. Ze kunnen textuur en beweging toevoegen aan het haar.

Welke gezichtsvorm? Rafelige pony’s zijn veelzijdig en kunnen goed werken voor de meeste gezichtsvormen, met name hoekige en hartvormige gezichten.

Uiteindelijk is personalisatie de sleutel tot een succesvolle pony. Een bekwame kapper kan de lengte en stijl aanpassen om jouw unieke gezichtstrekken te benadrukken en te verfraaien.

