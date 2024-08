Halflange kapsels volgens de haartrends voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Na de lange zomer heeft je haar vast een boost nodig (het onze in ieder geval wel!). Het heeft het zwaar te verduren gehad van de zon en het is droog en stug. Een nieuw seizoen begin je dan ook op z’n best met een frisse nieuwe haarstijl. Zet de schaar er maar flink in. Met een halflang kapsel ben je niet alleen up-to-date met de haartrends voor herfst winter 2024 2025, je bent ook in één klap die dode punten kwijt, je haar ziet er volumineuzer uit en je nieuwe coupe valt perfect net boven de (extragrote) cols en kragen van de truien en jassen die we deze winter gaan dragen.

Voor haarinspiratie voor het nieuwe seizoen pakken we de catwalkfoto’s erbij. In de modeshow van Elisabetta Franchi zagen we meerdere halflange kapsels voorbijkomen. Dit staken we ervan op over de haartrends voor herfst winter 2024 2025.

#1 Preppy looks

De kapsels op de catwalk van Elisabetta Franchi waren geïnspireerd op de esthetiek van Engelse college-uniformen en straalden een verfijnde maar eigentijdse sfeer uit. Het is maar dat je het weet: preppy is een trend voor het nieuwe seizoen.

#2 Kaaklengte

Halflange kapsels volgens de haartrends voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

De meest geziene haarlengte voor halflange kapsels is: kaaklengte. Het haar valt dus ver over je oren.

#3 Middenscheiding

Halflang kapsel bij Elisabetta Franchi. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

De middenscheiding is nog steeds superhot. Dit hebben we vooral aan de TikTokkers en GenZ te danken. Volgens de jongste generaties is een middenscheiding cool en een zijscheiding old fashioned (maar daar gaat verandering in komen!). Ook Elisabetta Franchi koos voor haar modellen een middenscheiding.

#4 Waves

Halflange kapsels volgens de haartrends voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Qua haarstyling was voor deze modeshow gekozen voor softe en gecontroleerde waves. Deze waves kun je thuis betrekkelijk eenvoudig zelf maken met een steiltang. Klem een lok in de steiltang. Voor waves als die bij Elisabetta Franchi draai je de tang vervolgens een kwartslag (90 graden) naar achteren (dit is heel belangrijk) en trek je de tang naar beneden. De truc is verder om de punt van de steiltang schuin naar beneden te laten wijzen. Op die manier krijg je moderne waves.

#5 Pony’s

Halflang kapsel met pony. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Sommige modellen hadden halflange kapsels met een pony. Die werd in deze show open gedragen zodat de pony het gezicht als het ware omlijst.

#6 Laagjes

De meeste halflange kapsels waren op één lengte geknipt maar er zaten ook coupes met laagjes bij. Deze voegen beweging en volume toe. Bespreek met je kapper wat het beste bij jou past.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de haartrends voor herfst winter 2024 2025 voor de heren op ADVERSUS