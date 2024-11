Bontjassen – vintage of fake – maken dit jaar een huge comeback in de streetwear …

Vintage en imitatiebont in de modetrends voor winter 2024. Bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Bontjassen – vintage of fake – maken dit jaar een huge comeback in de streetwear mode. Al tijdens de afgelopen Fashion Weeks in februari en maart zagen we de eerste tekens van deze nieuwe mode trend. Het waren toen vooral de modellen die voor fake fur of vintage bontjassen uit grootmoeders kast of de tweehandswinkel kozen. Waarschijnlijk voelden zij de trend al aankomen.

Vintage en imitatiebont in de modetrends voor winter 2024. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Ook op de catwalks voor herfst winter 2024 2045 zagen we (fake) fur weer opduiken. Zo showde Miu Miu voor het winterseizoen meerdere (fake) bontjassen. Gigi Hadid paradeerde over de catwalk in een witte jurk met daarover een klassieke bruine halflange (nep)bontjas. Later in de show kwamen we zelfs een mantelpakje in het (donker) nepbont tegen en een paar knielange bontjassen die over total jeans looks (met blote buik) werden geshowd. Dezelfde looks spotten we ook in de streetstyle bij de modeshow van Miu Miu voor zomer 2025. Het zijn looks waar je je door kunt laten inspireren, ook al gaat die blote buik misschien iets te ver.

Vintage en imitatiebont in de modetrends voor winter 2024. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

De heropleving van vintage bont en imitatiebont in de streetstyle voor 2024 is nostalgisch maar tegelijkertijd ook modern. Deze trend weerspiegelt ook bredere culturele verschuivingen naar duurzaamheid, individualiteit en lef om jezelf te uiten.

Vintage bont

Vintage bont maakt een sterke comeback, gedreven door een verlangen naar unieke, tijdloze items die een verhaal vertellen. Deze trend past in het plaatje van de duurzaamheid. Vintage pelzen, zo wordt er wel geredeneerd, zijn een milieuvriendelijk alternatief, want bestaande materialen worden opnieuw gebruikt in plaats van bij te dragen aan nieuwe productie.

Vintage en imitatiebont in de modetrends voor winter 2024. Bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

Deze trend sluit bovendien aan bij de ‘Mob Wife-esthetiek’ die populair is geworden op sociale mediaplatforms zoals TikTok en die luxe, opvallende outfits omarmt die doen denken aan klassieke Hollywood-glamour. Vintage bont – denk aan stola’s en retro kragen – zijn een integraal onderdeel van deze look

Imitatiebont

Naast vintage items geniet ook imitatiebont, we zeiden het al, van een hernieuwde populariteit. Deze trend speelt ook in op de groeiende vraag naar cruelty free mode. Steeds meer modehuizen stappen over op een fur-free policy. Niet alleen Prada en Miu Miu, maar ook maisons als Alexander McQueen, Max Mara, Saint Laurent, Versace en Michael Kors zouden echt bont en dierenleed vaarwel hebben gezegd.

Belangrijkste trends

Vintage en imitatiebont in de modetrends voor winter 2024. Bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Vintage snitten: niet alleen de vintage bontjassen zelf maar ook de jassen in imitatiebont knipogen qua snit vaak naar het verleden, met een moderne touch natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de kleuren die vaak aansluiten bij de klassieke bontkleuren.

Oversized silhouetten: naast klassieke snitten zien we voor deze winter ook dramatische, oversized (bont)jassen of (nep)bontaccessoires. Of het nu gaat om een volumineuze bontjas of een overdreven sjaal, je maakt er een statement mee.

Mixen van materialen: in de collecties voor winter 2024 wordt imitatiebont vaak gecombineerd met andere materialen zoals, ook dat zeiden we al, spijkergoed, maar ook leer en zijde voor een eigentijdse twist. Dit is iets om zelf mee te experimenteren. Zo mag je gerust een bontje over je bohémien flodderjurk dragen :-)

Prints: een fantasie die we veel zien op imitatiebont is de luipaardprint. Deze print kan heel chic zijn als de tekening niet al te uitgesproken is.

Unisex: jij en hij in het (imitatie)bont, het mag. Net zoals in het verleden mogen de heren er ook weer aan geloven. Bijkomend voordeel: wie verbiedt jou om ook zijn bontjas te dragen (zeker nu de oversized trend in zwang is!).

Artistieke versieringen: ingewikkelde details zoals borduurwerk en opstiksels worden populair in bontkleding en voegen een vleugje luxe en uniciteit toe. Zo prijkten er op het mantelpak in imitatiebont bij Miu Miu op de plek waar oma haar broche droeg versiersels in strass.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS