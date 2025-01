Acryl nagels en gel nagels. Dit is het verschil

Hecht jij eraan dat je nagels er altijd tiptop uitzien? Vind je het leuk om zelf je nagels thuis op een professionele manier te verzorgen? Verdiep je dan eens in acryl nagels en gel nagels. Het resultaat van deze kunstnagels is vele malen mooier dan dat van opplaknagels. Verder heb je er minder omkijken naar dan natuurlijk gelakte nagels want nagellak is kwetsbaar en bladdert snel af. Acryl nagels en gel nagels zijn daardoor bijvoorbeeld ideaal voor op vakantie maar ook voor als je een drukke levensstijl hebt.

Acryl nagels versus gel nagels

Zowel voor acryl nagels als voor gel nagels valt veel te zeggen. Beide soorten kunstnagels leveren mooie en duurzame resultaten op en verfraaien je eigen natuurlijke nagels. Maar wat zijn nu de verschillen? Welke methode past het beste bij jou? We leggen het je uit.

Wat zijn acryl nagels?

Voor de applicatie van acryl nagels wordt een mengel van een vloeibaar monomeer en een poedervormig polymeer gebruikt. Dit mengsel wordt op het nagelbed aangebracht en in de gewenste lengte en vorm gebracht. De acryl hardt uit aan de lucht. Daarom moet het mengsel vrij snel worden aangebracht. Uiteindelijk vormen ze een harde en natuurlijke laag over je eigen nagels.

Wat zijn gel nagels?

Gel nagels bestaan uit een gelachtige substantie die in laagjes – basiscoat, nagellak, topcoat – wordt aangebracht en wordt uitgehard onder UV- of LED-licht. Dit proces zorgt voor een glanzende afwerking die heel natuurlijk overkomt.

Verschillen in aanbrengen

Omdat je met verschillende substanties werkt, is er een wezenlijk verschil in de applicatie van de beide typen kunstnagels.

Acryl nagels aanbrengen

Voorbereiding: je nagels worden gevijld voor een betere hechting. Deze stap kan schadelijk zijn als het niet goed wordt gedaan, vooral als je een beginner bent.

Mengen: bij het aanbrengen wordt een vloeibaar monomeer gemengd met een polymeerpoeder zodat je een soort pasta verkrijgt. Dit vereist precisie om de juiste verhouding te krijgen.

Applicatie: na het mengen wordt de acrylpasta op de nagel ‘geboetseerd’. Dit moet snel gebeuren omdat de acryl uithardt aan de lucht. Je moet de kunst dus goed beheersen.

Uitharden: acryl nagels harden uit aan de lucht, er is dus geen extra uithardingstijd onder UV- of LED-lampen zoals bij gel nagels, maar de applicatie kan wel als bewerkelijker worden ervaren dan die van gel nagels omdat er veel vijlwerk bij komt kijken om de nagels in model te krijgen.

Gel nagels aanbrengen

Er zijn verschillende soorten gelproducten zijn (bijvoorbeeld builder gels, hard gels en soak-off gels), die elk hun eigen specifieke eigenschappen en applicatiemethoden hebben, maar over het algemeen gaat de applicatie als volgt in zijn werk:

Voorbereiding: net zoals acryl nagels vereisen gel nagels ook een voorbereiding van je eigen nagels, maar ze hoeven meestal minder te worden gevijld.

Lagen: gel nagels worden in dunne lagen aangebracht, waarbij elke laag wordt uitgehard onder UV- of LED-licht. Deze methode geeft meer controle over het applicatieproces en is daardoor meer geschikt voor beginners.

Geen mixen nodig: gelproducten zijn gebruiksklaar en hoeven dus niet op het moment gemengd te worden.

Uitharding: elke laag moet uitharden onder een lichtbron waardoor de applicatie meer tijd in beslag neemt, maar aan de andere kant kun je rustiger werken.

Acryl nagels versus gel nagels

De voordelen van acryl nagels in vergelijking met gel nagels zijn:

ze zijn sterker, breken minder snel, en zijn daarom beter als je veel met je handen werkt;

ze laten zich gemakkelijk verwijderen door ze af te weken;

ze zijn in de regel minder duur;

ze zijn heel geschikt als basis voor nail art.

De nadelen van acryl nagels in vergelijking met gel nagels zijn:

ze zijn dikker waardoor ze minder fijn aanvoelen;

ze zijn minder flexibel;

ze zien er minder natuurlijk uit;

acryl heeft een sterke chemische geur tijdens de applicatie;

de applicatie moet snel gebeuren.

De voordelen van gel nagels in vergelijking met acryl nagels zijn:

ze zijn in de regel beter voor je nagels;

ze zien natuurlijk uit en hebben een mooie glans;

zijn flexibeler waardoor ze prettiger aanvoelen;

de gel is geurloos;

ze zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren;

ze zijn gemakkelijker bij te werken in geval van beschadigingen;

ze vergen geen rustpauze om je nagels te laten herstellen.

De nadelen van gel nagels in vergelijking met acryl nagels zijn:

ze blijven minder lang zitten;

de initiële kosten zijn in de regel zijn duurder;

om ze te verwijderen moeten de meeste soorten gel worden afgevijld en dit kan, als het niet kundig gebeurt, schadelijk zijn voor je nagels.

Hoe maak je je keuze?

Twee factoren zullen vooral meespelen bij je keuze. Je levensstijl en je budget. Loop de voor- en nadelen die we hierboven op een rijtje zetten nog maar eens af, zet ze af tegen je levensstijl en je budget, en maak dan een weloverwogen keuze.

Zijn acryl nagels en gel nagels nieuw voor jou, dan is het aan te raden ze door een nagelspecialiste te laten zetten. Het is namelijk van groot belang voor de gezondheid van je nagels dat kunstnagels correct en zorgvuldig worden aangebracht en verwijderd. Er zijn cursussen die je kunt volgen om het zelf te leren (of om nagelstyliste te worden). Op dit manier kun je je nagels zelf thuis bijhouden. Op den duur word je er handig in. Het is nog leuk om te doen ook.