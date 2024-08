Zin in een nieuwe make-up look? Experimenteer met de make-up trends voor herfst winter 2024 2025. Bijvoorbeeld met eyeliner.

Dit zijn de grootste make-uptrends voor herfst winter 2024 volgens Milaan. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Benieuwd naar de make-uptrends voor herfst winter 2024 2025? Zoals altijd pakken we de catwalkfoto’s erbij. Deze make-uptrends en looks zagen we tijdens de Milan Fashion Week voorbij komen.

Zwarte eyeliner en smokey eyes

Dit zijn de grootste make-uptrends voor herfst winter 2024 volgens Milaan. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Zwarte eyeliner gaat een grote comeback maken. We zagen dit onder meer bij Gucci, Versace, Dolce & Gabbana en Roberto Cavalli. Bij Gucci ging het om een dramatische eyelinerlook met een strakke, dikke lijn boven het oog en een dunne lijn onder het oog. Bij Versace zagen we een langgerekte zwarte lijn langs de bovenste wimpers. Dolce & Gabbana gingen voor zware, donkere smokey eyes waarbij de ogen geheel omrand waren. Roberto Cavalli ging voor langgerekte smokey eyes in donkere aardetinten en maakte deze look af met eyeliner in het oog. Met deze eyelinerlooks gaan we terug naar klassiekers. Denk aan looks à la Sophia Loren, maar ook aan de grunge looks uit de jaren ’90.

Felle kleuren

Dit zijn de grootste make-uptrends voor herfst winter 2024 volgens Milaan. Photo courtesy of Etro

Behalve klassieke looks spotten we op de catwalks van de Milan Fashion Week ook avantgardistische make-uplooks in felle kleuren. Het Italiaanse modehuis Etro combineerde aardetinten voor de bovenste oogleden met onverwacht felle kleuren – acidgroen en oranje – onder het oog.

Nude skin

Dit zijn de grootste make-uptrends voor herfst winter 2024 volgens Milaan. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Een andere trend die ons blijft achtervolgen, is nude skin. Het gaat hier om frisse, minimalistische huidjes. Dit soort make-uplooks zagen we onder meer bij Prada en Elisabetta Franchi. De basis hiervoor is een goede verzorging van je huid. De foundation is vervolgens beetje bij beetje aangebracht voor een flawless skin. Om de look fris en minimal te houden, zijn de ogen en lippen heel natuurlijk opgemaakt.

Donkere oogschaduw

Donkere oogschaduw wordt deze winter enorm populair. Denk hierbij aan bruintinten, maar ook donker kaki, olijfgroen en intens zwart. Het zijn kleuren die ontleend zijn aan de modekleuren voor winter 2024 2025. We kwamen ze onder meer tegen bij Ferragamo en Tod’s. Dit is een supermooie trend om nu al mee te experimenteren. Donkere groentinten bijvoorbeeld staan mooi bij elke oogkleur.

Van oranje naar rood

Het kleurenpalet voor de make-up laat verder ook een verschuiving van oranje tinten naar rijkere rode tinten, waaronder bordeauxrood. Deze verschuiving duidt op een beweging richting meer klassieke en tijdloze kleuren. Bordeauxrood is overigens ook een kleur die we veel in de modecollecties en accessoires voor komende winter tegenkomen. Bordeauxrode tassen zijn bijvoorbeeld een hot item.

