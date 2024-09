Ook de komende winter blijven we wet look kapsels zien maar die in Etro’s modeshow voor herfst winter 2024 2025 zijn wel héél bijzonder.

Ook voor winter 2024 2025 blijven we wetlook kapsels zien maar de versie die we op de catwalk van Etro voor herfst winter 2024 2025 zagen is wel héél bijzonder.

Wetlook kapsels in de modeshow van Etro voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Etro

Om de kapsels die we bij Etro zagen te begrijpen, eerst iets meer over de nieuwe modecollectie voor de komende winter van het maison. Voor deze collectie die ‘Act’ heet, heeft de Italiaanse ontwerper Marco De Vincenzo zich laten inspireren door de thema’s van de Homerische legendes, met name de reis van Odysseus.

De catwalk van Etro. Photo courtesy of Etro

Op de catwalk stonden zes metershoge Griekse maskers met een dramatische, ietwat lugubere uitstraling. De Vincenzo bleef voor deze collectie weg bij de gewoonlijk wat lichtere kleuren van het modehuis en ging voor een dark twist met aardse kleuren en diepzwarte tinten. Goud- en zilverbeslag gaven de collectie licht.

Al met al hadden de looks een mysterieuze, bijna magische uitstraling die nog werd versterkt door bijna groteske accessoires. Die waren geïnspireerd door de miljoenen schatten die op de zeebodem liggen. Er zouden schatten tussen liggen van onschatbare waarde. Er bestaat geen kaart van de zeebodem waarop de schatten zijn aangegeven, maar zou er zo’n kaart zijn dan zou die ontelbare gekleurde puntjes vertonen. Dit concept komt terug in de collectie, in de borduursels en het goud-en zilverbeslag, maar vooral ook in de mode accessoires die eruit zien als uit zee opgediepte schatten. Denk hierbij aan grote mysterieuze kettingen en oorbellen in goudkleuren dat tijden in zilt water en zand heeft gelegen.

Baby hair en natte lokken op het gezicht bij Etro. Photo courtesy of Etro

Net zoals de accessoires lijken ook de modellen net uit het water te zijn gekomen. Ze hebben een vrijgevochten en trotse look. Hun haar is om het hoofd gestyled maar er kleven ‘natte’ baby hairs aan het voorhoofd en bij de slapen.

De meeste modellen hebben een middenscheiding, sommigen een zijscheiding, er is geen regel. Voor een zilte-zee-textuur hebben de kappers het haar van de modellen met gel en salt spray bewerkt. Datzelfde geldt voor de lange extensions die bij meerdere modellen aan het haar zijn bevestigd en zijn gevlochten. Ook die vlechten zijn eruit alsof ze volop zeewater hebben opgezogen. Voor een extra vrijgevochten looks zijn de vlechten van onderen niet vastgezet met een elastiekje, maar worden ze open gedragen. Behalve vlechtlooks waren er op de catwalk ook modellen met los haar met wederom een zilte wetlook te vinden. Nogmaals: er zijn geen regels.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

