Modetrend voor zomer 2025: statement looks. Photos courtesy of N21, Stella McCartney, Louis Vuitton

Eén modetrend voor zomer 2025 springt direct in het oog vanwege zijn gedurfde en innovatieve aanpak: overdreven proporties en creatieve volumes voor statement looks. Deze stijl, gekenmerkt door oversized silhouetten, volumineuze vormen en asymmetrische snitten, geeft je modelook extra flair en glam. Het is een inspirerende nieuwigheid en waarschijnlijk een reactie op het minimalisme en de quiet luxury esthetiek van de afgelopen seizoenen. Toch zat deze trend er al aan te komen. Denk maar eens aan de bubble skirts en ballonjurken die we de afgelopen tijd al de revue zagen passeren.

Overdreven verhoudingen

Modetrend voor zomer 2025: statement looks. Photos courtesy of Stella McCartney

Overdreven proporties in de mode verwijst naar kledingstukken die spelen met proporties en vorm, waardoor soms dramatische en onverwachte vormen ontstaan. Hierbij kun je denken aan oversized mouwen, uitwaaierende rokken, dramatische capes of asymmetrische zoomlijnen. De trend gaat niet alleen over volumes, maar over het creëren van een onverwacht effect door klassieke vormen in de mode op te trekken of juist te laten krimpen en door ongewone combinaties van lijnen en vormen te leggen.

Modetrend voor zomer 2025: statement looks. Photos courtesy of Issey Miyake

Voor zomer 2025 maken ontwerpers gebruik van lichtgewicht materialen zoals chiffon, organza en linnen voor volumineuze en toch luchtige creaties die passen bij het seizoen en toch een gevoel van drama geven.

Modetrend voor zomer 2025: statement looks. Photos courtesy of JW Anderson

De populariteit van overdreven proporties voor zomer 2025 kan worden toegeschreven aan de individualiteit die al langere tijd zijn stempel op de mode drukt. Je mode look is een manier om jezelf te uiten, iets om creatief mee om te gaan, maar tegelijkertijd ook iets unieks dat alleen bij jouw persoonlijkheid past.

Modetrend voor zomer 2025: statement looks. Photos courtesy of Acne Studios

De zomer neigt vaak naar relaxte, casual stijlen, maar deze zomer staan we met deze modetrend voor een nieuwe uitdaging. Het mag allemaal wat gedurfder; waag je aan experimentele ontwerpen. Ontwerpers maken van deze gelegenheid gebruik om grenzen te verleggen. Hetzelfde mag jij gaan doen. Ga eens voor een statement look. Je kunt een voorzichtig begin maken – als je dat al niet gedaan hebt – met een bubble skirt of kort maar volumineus jurkje.

Catwalk hoogtepunten

Overdreven proporties waren een belangrijk element in verschillende modecollecties voor lente zomer 2025. Denk hierbij aan ontwerpers als Loewe, Alaïa, Acne Studios, Issey Miyake, JW Anderson, Khaite, Melitta Baumeister en Tod’s.

Zo zagen we in de modecollectie van Loewe jurken met hoepels en trapeze-lijn silhouetten, maar deze dramatische vormen werden ingekort tot mini-jurken. Ook bij Alaïa was het één en al bijzondere vormen en volumes: denk daarbij aan korte, sterk uitwaaierende rokjes die met bandeautops en lange capes worden gedragen. Heel opvallend is ook de tweedelige rok die bestaat uit een korte asymmetrische plooirok over een tweede lange asymmetrische rok. De collectie is één en al opbollende volumes en asymmetrieën.

Andere ontwerpers, zoals Acne Studios, Issey Miyake, JW Anderson, Khaite, Melitta Baumeister en Tod’s, omarmden de trend ook, elk met hun eigen interpretatie. Issey Miyake staat bijvoorbeeld altijd al bekend om zijn innovatieve vormen, waaronder overdreven vormen, terwijl Khaite voor misschien meer draagbare maar dramatische silhouetten ging.

Styling tips voor overdreven proporties

Wil je met deze modetrend voor zomer 2025 experimenteren, check dan deze styling tips:

Balans is het geheim: combineer volumineuze topjes met slank afkledende onderkleding, zoals skinny broeken of kokerrokken om te voorkomen dat je er ‘bulky’ uitziet. Omgekeerd geldt: combineer een oversized broek met een slank afkledende top.

Kies lichte stoffen: ga voor lichte materialen zoals chiffon, organza of linnen voor een luchtige maar ‘theatraal’ effect.

Minimale accessoires: je kleding is de ster; houd accessoires minimaal om te voorkomen dat ze de aandacht afleiden van de gedurfde silhouetten. Een eenvoudige clutch of enkel sieraad kunnen de look aanvullen zonder te overheersen.

Mix met klassiekers: combineer overdreven items met klassieke items, zoals een getailleerde blazer met een oversized rok, voor een evenwichtige maar trendy outfit.

Influencers en fashion addicts

De trend van statement looks laat zich gemakkelijk verklaren. Het is een ideale trend voor influencers en fashion addicts die niet graag onopgemerkt door het leven gaan en bovendien paar al te graag opvallende plaatjes op hun social media accounts posten. Het is een supertrend voor zomer 2025 als je wilt schitteren!

