Deze modetrend voor zomer 2024 moet je kennen: ballonrokken. Photo courtesy of Antonio Marras

Na de comeback van de jaren ’90 (Y2K) is het nu de beurt van de jaren ’80. Een trend uit die tijd die we dit seizoen weer mogen verwelkomen, is de bubble of balloon. Op de catwalks voor lente zomer 2024 wemelde het van de ballonjurken, ballonrokken, ballonvormige mantels en kledingstukken met ballonvormige mouwen. Bubbles zijn hot! Het mag misschien een extreme trend lijken – en soms is dat ook zo -, toch is deze modetrend voor zomer 2024 voor iedereen weggelegd.

Ballonrokken kennen geen leeftijd

Zo ben ik zelf helemaal obsessed met de lange witte ballonvormige rok die ik bij een grote winkelketen op de kop tikte. Ik draag deze rok met een crop truitje en loafers of sneakers en voel me er supergoed in. Soms ook combineer ik de rok met een kort wit jasje, ook met ronde vormen, voor naar buiten. Het is weer eens een heel andere kijk op de mode. En denk niet dat het niets voor jou is, want een (kuit)lange ballonrok laat zich heel gemakkelijk dragen en is geschikt voor vrouwen van elke leeftijd.

Supertrend

Deze modetrend voor zomer 2024 moet je kennen: ballonjurken. Photo courtesy of Stella McCartney

Dat is ook de reden waarom de bubble als trend echt aan het aanslaan is. Je ziet hem steeds vaker in het straatbeeld. Ook op de catwalks was-ie bijzonder goed vertegenwoordigd. Zo ging Stella McCartney enorm aan de slag met ballonvormen en stuurde ze korte en lange jurken en tops in puffball versies de runway op.

Ballonvormen op de catwalks

Deze modetrend voor zomer 2024 moet je kennen: ballonrokken. Photo courtesy of Miu Miu

Bij Miu Miu is deze modetrend al langer te bespeuren. Voor lente zomer 2024 kwam Miuccia Prada met superkorte ballonvormige rokjes, weinig meer dan een ballonzoom. Deze trend zien we doorwerken in andere modecollecties voor lente zomer 2024. Overal duiken jurken, ook in mini varianten, met ballonzomen op.

Deze modetrend voor zomer 2024 moet je kennen: ballonjurken. Photo courtesy of Valentino

Bij Valentino zagen we een asymmetrisch jurkje met een lichte ballonvorm en de Italiaanse ontwerper Antonio Marras showde supercoole pastelkleurige puffball rokken met een knipoog naar de actuele balletcore trend, ook iets uit de jaren ‘80.

Deze modetrend voor zomer 2024 moet je kennen: ballonrokken. Photo courtesy of Antonio Marras

Houd je wel een beetje van experimenteren, dan is dit volgens ons een modetrend voor zomer 2024 waar je echt even mee moet spelen. Maak van de ‘ballon’ in je outfit het middelpunt en houd de rest simpel en slank. Ga voor klassieke, effen kleuren – wit doet het goed, maar geel is in opkomst – en weinig accessoires. Een paar goed gekozen schoenen eronder en je steelt de show.

