Wordt halflang haar dé haartrend voor 2024? (Jazeker!) Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaren zegeviert het bob kapsel. Celebs, Vips, modellen, bloggers. Allemaal experimenteerden ze wel met een bob kapsel. En durfden ze het niet aan om er eentje te laten knippen, dan creëerden ze wel zo’n coupeje met een pruik of styling hack. Maar opgelet: er zit verandering aan te komen. De bob kapsels worden zachter, langer en halflang haar zou wel eens dé haartrend voor 2024 kunnen worden.

Wordt halflang haar dé haartrend voor 2024? (Jazeker!) Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk is dat ook wel logisch want kapsels en haartrends zijn een proces. En laat een halflang kapsel of clavicut nu toevallig in het verlengde liggen van een uitgegroeide of lange bob (lob!).

Hoe zien de halflange kapsels voor 2024 eruit?

Wordt halflang haar dé haartrend voor 2024? (Jazeker!) Foto Charlotte Mesman

Of je nu van een bob komt of misschien van lang haar, een halflang kapsel is een heerlijke gulden middenweg om je haar op te frissen en je look te boosten. Je voelt je er ‘nieuw’ door zonder dat er al teveel hoeft te gebeuren. Als je van lang haar komt, is het ook nog eens een weldaad voor je haar omdat je gespleten of droge haarpunten achter je laat en je haar er opeens volumineuzer uitziet.

Contouring is het sleutelwoord

Wordt halflang haar dé haartrend voor 2024? (Jazeker!) Foto Charlotte Mesman

Het ligt voor de hand om voor halflang kapsel op één lengte te gaan maar wil je je hair look een up-to-date twist meenemen, dan is ‘contouring’ het sleutelwoord.

Wat je je daarbij moet voorstellen? Dat is heel eenvoudig. Denk aan strategische laagjes rond je gezicht. Een beetje à la Jennifer Aniston maar dan iets minder.

Wordt halflang haar dé haartrend voor 2024? (Jazeker!) Foto Charlotte Mesman

We gaan dus voor halflange kapsels met laagjes maar dan alleen rond het gezicht. Die laagjes worden zo geknipt dat ze je gezichtsvorm maximaal tot zijn recht laten komen. Zoals je zult begrijpen, is dat voor iedereen anders. Maar het idee erachter is dat die laagjes hetzelfde voor je gezicht doen als een blush. Ze accentueren je sterke punten en corrigeren zwakke punten.

Zo vraagt een wat minder strakke kaaklijn om wat lokken aan de voorkant die kaaklijn aaien (en verdoezelen). En zo kun je je jukbeenderen versterken met strategische laagjes. Alles staat en valt met de bravoure van je kapper!

Wil je nog een stapje verder doen, dan kun je je halflange lokken combineren met een pony. Voorzichtige types kunnen met een gordijntjespony beginnen. Waaghalzen kunnen experimenteren met een jaren ’70 Birkin pony.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS