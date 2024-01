Dit maken parfums en geurtjes in cosmetica in je los

Geuren zijn nauw verbonden met onze herinneringen en hebben invloed op onze mood, ons humeur. Zo kan een zweem parfum, je aromatische olie of zelfs de geur van je dagcrème een heleboel in je losmaken. Dit doen de geuren van parfum en cosmetica allemaal met je.

Geuren en emoties

Geuren kunnen emoties stimuleren en sterke herinneringen kunnen oproepen. Naast hun oppervlakkige aantrekkingskracht – je vindt een geurtje lekker of misschien ook niet – kunnen parfums en cosmetica (je lichaamscrème van Dior, je antizonnebrandcrème die naar kokos ruikt) die we ooit gebruikt of geroken hebben een verbinding met het verleden leggen. En dat is niet niks. Ze kunnen zomaar opeens de gedachte oproepen aan een zonovergoten vakantie of aan je moeder zoals je haar uit je kindertijd kent. Geuren werken soms nog intenser dan foto’s of andere tastbare voorwerpen. Karl Lagerfeld was zich hier al van bewust. Hij meende dat een geur de beste momenten van het leven weer moet oproepen.

De invloed van geuren op onze hersenen

Als we het hebben over de herinneringen die parfums of cosmetica met een lekker geurtje in ons boven halen, dan begeven we ons op het terrein van de relatie tussen geuren en de hersenen. Dit is een fascinerend onderzoeksgebied. Geuren spelen in op het limbische systeem, een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emoties, herinneringen en instincten. Wanneer we een geur tegenkomen, veroorzaakt dit een opeenvolging van neurale reacties, wat leidt tot het vrijkomen van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine, die geassocieerd zijn met plezier en stemmingsregulatie.

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde geuren een directe invloed kunnen hebben op onze cognitieve functies. Uit studies zou bijvoorbeeld naar voren komen dat de geur van rozemarijn het geheugen en de cognitieve prestaties kan verbeteren, terwijl lavendel kalmerende effecten heeft en kan helpen bij ontspanning. Deze bevindingen bevestigen de diepgaande invloed die parfums en andere geurtjes kunnen uitoefenen op het functioneren van onze hersenen. Hun invloed reikt verder dan louter zintuiglijk genot.

Geuren en herinneringen

Geuren hebben een opmerkelijk vermogen om associaties in onze geest te creëren en geuren te verbinden met mensen, plaatsen en ervaringen. Door nostalgische gevoelens op te wekken, kunnen geuren ook een scala aan emoties oproepen, van vreugde en troost tot verlangen en melancholie. Deze associaties kunnen zeer persoonlijk en subjectief zijn, waardoor elk parfum een unieke en individuele ervaring wordt.

Voor de een kan de geur van een bepaald parfum of geurtje herinneringen oproepen aan een zomervakantie aan zee terwijl het voor de ander beelden oproept van een kindertuin of misschien wel aan de juf van de kleuterschool. Soms ook leggen geuren een verbinding met jouw eigen persoontje in een bepaalde levensfase. Zo kan een zweem parfum je terugbrengen naar je schooltijd toen je met je eerste parfum experimenteerde. In gedachten zie je je weer door de schoolgangen lopen. Of misschien herinneren ze je aan je eerste vriendje.

De associaties die geuren oproepen zijn niet alleen persoonlijk, maar kunnen ook cultureel en maatschappelijk zijn. Parfums zijn soms heel nauw verweven met historische perioden, bewegingen of iconische figuren en kunnen zo het ‘geurige’ symbool van een specifiek tijdperk worden. De geur van Chanel Nº5 is bijvoorbeeld nauw verbonden met de elegantie en verfijning van de jaren ‘20, terwijl de geur van patchouli voor altijd verbonden is met de tegencultuur en de vrijgevochtenheid van de jaren ‘60.

Making memories

Met een parfum of cosmetica – een lichaamscrème of een badolie – kun je niet alleen het verleden oproepen, je kunt ook nieuwe herinneringen creëren door eens voor een heel ander parfum of een voor jouw nieuw geur te kiezen. Hiermee begin je een nieuw olfatisch hoofdstuk in je leven. Dat kan heel fijn zijn als je een bepaalde periode (of misschien wel een bepaald persoon) in je leven achter je wilt laten.

Dit doen geuren met jouw mood en humeur

Geuren kunnen niet alleen herinneringen oproepen maar ook je stemming beïnvloeden. Hier zijn enkele manieren waarop parfums en cosmetica met een geurtje op je mood kunnen inwerken.

Verbetering van je stemming: bepaalde geuren hebben het vermogen om je stemming te verbeteren en gevoelens van geluk en positiviteit te bevorderen. Citrusgeuren, zoals citroen, sinaasappel en bergamot, worden vaak geassocieerd met een verkwikkend en verfrissend effect. Deze geuren kunnen de stemming helpen verbeteren, het energieniveau verhogen en een gevoel van optimisme creëren.

Ontspanning en stressverlichting: veel parfums en aromatische oliën bevatten tonen die bekend staan om hun kalmerende en verzachtende eigenschappen. Lavendel, kamille en jasmijn zijn voorbeelden van ingrediënten die vaak worden gebruikt in geuren die zijn ontworpen om ontspanning teweeg te brengen en stress te verlichten. Deze geuren kunnen helpen een gevoel van kalmte te bevorderen, angst te verminderen en het algehele welzijn te verbeteren.

Zelfvertrouwen en empowerment: parfums en de subtiele en geraffineerde geuren van bijvoorbeeld lichaamscrèmes of luxe zeep kunnen je zelfvertrouwen vergroten. Geuren met houtachtige of kruidige tonen, zoals sandelhout, patchouli of zwarte peper, worden vaak geassocieerd met kracht en lef. Het dragen van dergelijke geuren kan gevoelens van empowerment oproepen en helpen een positief zelfbeeld te creëren.

Romantiek en sensualiteit: bepaalde parfums zijn speciaal ontworpen om gevoelens van sensualiteit te versterken. Bloemige tonen zoals roos, jasmijn en ylang-ylang worden vaak gebruikt in parfums om gevoelens van romantiek en passie op te roepen. Deze geuren kunnen helpen een verleidelijke sfeer te creëren en intieme momenten te versterken. ’t Is maar dat je het weet :-)