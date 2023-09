Roberto Cavalli zomer 2024: glamour als vanouds

Modeshow Roberto Cavalli zomer 2024. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Als de dag van gisteren herinner ik me de modeshows van Roberto Cavalli begin jaren 2000. Het waren ware happenings, de catwalks met schitterende decors, afgestemd op de übervrouwelijke – zeg maar sexy – collecties met dierenprints, de signatuur van het modehuis. Backstage trof je steevast de topmodellen van het moment aan, en Mr Cavalli himself met een dikke sigaar in een luie stoel, klaar om interviews af te geven. Het waren glamour momenten zoals je ze vandaag de dag tijdens de Milan Fashion Week niet vaak meer beleeft.

Maar met de modeshow van gisteren vingen we dan toch weer een glimp van de ‘oude’ Cavalli op. Daar zorgde Fausto Puglisi, Italiaanse modeontwerper die in de modekringen hoog in aanzien staat, voor. Puglisi, die tegenwoordig aan het creatieve roer van het maison staat, stuurde een rasechte Cavalli-collectie de catwalk op, maar dan wel met een eigentijdse touch.

Een paradijselijke glamour collectie voor zomer 2024

De dierenprints in deze ‘Paradise’ collectie zijn vervangen door exotische verenprints ‘made in Cavalli’ in schitterende kleuren, vooral veel roze. Het is feest op de catwalk. De creaties zijn uitbundig en worden geshowd tegen een achtergrond van weelderige palmen. De kleuren zijn die van een zomerse zonsondergang.

Voor deze collectie heeft Puglisi zich laten inspireren door drie typen vrouwen met elk hun eigen kledingstijl. Hiermee introduceert hij spannende contrasten in deze collectie waar hij dan ook nog een vleugje Brigitte Bardot in Saint Tropez overheen doet.

Poëtische prints worden afgewisseld door de tijdloze elegantie van een gestippelde zijden pyjama set: zwart met witte stippen.

Schitterende kaftans in chiffon met de afbeeldingen van veren fladderen als exotische vogels voorbij. Het zijn macro fotoprints met kleine lila details, of met een met de hand geschilderde veer in rode, roze, witte en lime tinten.

Het veerthema keert terug in de spijkerbroeken van gezandstraald denim met kleine gelaserde veertjes die dansen langs de zoom. En dan is daar ook de kokerrok van gevlochten nappa leer met het motief van een rieten strandstoel op Pampelonne. Om het nog maar niet te hebben over het boxy jack dat over zwierige jurken wordt gedragen. Heel mooi zijn ook de omkeerbare kimono’s met veren maar ook stippen. De cargo broeken vormen een schrille tegenstelling tot de slangenprint jeans en het onberispelijke pak van gestippelde zijde.

Alles is vrij. Wild en tegelijk verfijnd. Grenzeloze glamour. Ook de accessoires zijn opvallend, met een clutch uit het archief, uitvergroot in een mega formaat en versierd met twee vergulde metalen klauwen, Heel spannend zijn ook de slingback schoenen met een struisveer/pantoffel effect.

