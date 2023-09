Streetstyle mode winter 2023: zwart met wit winnende combinatie

Streetstyle mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Geen inspiratie voor je nieuwe herfst look? Denk dan eens aan zwart met wit. Het is klassieke combinatie waar we nooit genoeg van krijgen. Bovendien eentje die weer perfect past in het plaatje van de quiet luxury (waar je ons nog veel over zult horen). We zochten een paar streetstyle looks voor herfst winter 2023 2024 voor je uit. Om je door te laten inspireren.

Witte broek met zwarte top

Streetstyle mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Eén van de meest eenvoudige combinaties voor de herfst is een witte broek met een zwarte top, een zwarte jas en zwarte accessoires. De witte broek herinnert je nog net even aan de zomer terwijl je met de rest van je outfit al knipoogt naar de herfst. Deze outfit is minimalistisch maar juist door de scherpe contrasten tussen wit en zwart heel modern en stijlvol.

Juist is soort minimalistische looks gaan we deze winter veel zien. Zo zagen we op de catwalk van Prada een kort zwart minirokje met een witte blouse. En bij Dior een lange zwarte rok met een witte blouse. Eenvoudig maar überstylish.

Spannende details

Streetstyle mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een rijke look combineer dan zwarte en witte items met spannende details met elkaar. Dat kan een witte blouse met zwarte borduursels zijn, of een jasje met een rand van zwarte veren of (nep)bont. Voor een sterke look met karakter haal je er rode lippenstift bij en lak je je nagels rood.

Total white met zwarte accessoires

Streetstyle mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Tegenwoordig kun je wit tot ver in het winterseizoen dragen. Eigenlijk kun je het altijd aan. Voor de herfst en winter kan het heel mooi zijn om een total white outfit af te maken met zwarte accessoires, zoals zwarte boots en een zwarte zonnebril voor dat filmster effect.

Superhip maar toch chic

Witte lieslaarzen onder zwarte minirok. Foto Charlotte Mesman

Juist omdat zwart met wit zo ontzettend stijlvol is, kun je er gewaagde combinaties mee maken zonder dat het té is. Een goed voorbeeld zie je op onze streetstyle foto: witte lieslaarzen met zwarte pantykousen onder een zwarte minirok. De laarzen zijn heftig maar het hooggesloten bloesje met roesje en de zwarte blazer brengen de look in balans.

Streetstyle mode winter 2023

Het zijn maar voorbeelden die we in de streetstyle mode voor winter 2023 tegenkwamen. Zoals je ziet, kun je met zwart en wit letterlijk alle kanten op. Op de coverfoto zie je hoe leuk het kan zijn om een romantische witte blouse te combineren met stoer leer en een fluwelen lintje. De mogelijkheden zijn legio.

Een laatste tip: ga dit seizoen voor grote, effen vlakken. Speel met texturen en vormen. Prints laten we een beetje achter ons.

