Romantische lippen is dé lippenstift trend voor 2024

Lippenstift trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Met de lippenstift trends voor 2024 kun je twee kanten op. Aan de ene kant gaan we fel gekleurde statement lippen zien, aan de andere kant gaan we voor lieflijke roze lippen. Over die tweede lippenstift trend voor 2024 willen we je vandaag meer vertellen.

De make-up trends volgens MAC

Lippenstift trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Uit het trend report voor 2024 dat MAC ons tijdens de laatste online masterclass uit de doeken deed, kwamen de uiteenlopende lippenstift trends goed naar voren. In de zogenaamde Counter-Culture Color trend komen we bourgondisch rode diva lippen tegen, en zelfs intens zwarte lippen. Maar de Limitless Nudes en de Vintage Decadence trend zagen we zachte, kissable lips in rozerode kleuren, met lippen als bloemblaadjes, heel romantisch.

Lippenstift in de streetstyle

Wij pakten onze streetstyle foto’s van de Paris Fashion Week voor zomer 2024 erbij en jazeker, her en der kwamen we vooral die romantisch roze lippen tegen.

Roze lippen op de catwalk bij Chanel

Model bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Niet alleen in het straatbeeld bij de modeshows maar ook op de catwalks zelf zagen we romantisch roze lippen voorbijkomen, niet in het minst bij Chanel. We denken dan ook dat die lippenstift trend het helemaal gaat maken.

Hoe zit de romantische lippenstift trend voor 2024 eruit?

Zachtroze lippen met gloss. Foto Charlotte Mesman

Maar hoe zien die romantische lippen er precies uit? Het geheim zit ‘m in twee dingen: de textuur en de manier waarop je de lippenstift aanbrengt.

De texturen die we het komende jaar volop gaan zien, zijn crèmeachtig en zacht. Matte lippen laten we even voor wat ze zijn. Om uitlopen tegen te gaan, kun je je lippen omlijnen met een lippotlood maar ook dat potlood en de lijn die je ermee trekt moeten zacht zijn. Roze of rozerode tinten met een vleugje kers zijn het meest geschikt. Kies het potlood hoogstens een halve tint donkerder maar houd dezelfde kleurnuance aan.

N.B. Bruin lippotlood zoals we dat een paar seizoenen geleden in jaren ’90 stijl is op z’n retour. Wil je het toch gebruiken, ga dan ook hier voor een zachte kleur.

Lippenstift trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Breng de lippenstift zo aan dat het er rubbed in uitziet. Je lipstick moet niet als een kleur op je lippen liggen, maar streef naar een organisch effect.

Tot slot kun je je lippenstift look afmaken met een gloss. Je kunt die op de lippen zelf aanbrengen maar je kunt er ook voor kiezen om juist boven de lippen, bij de Cupido boog een doorzichtig gloss accent te plaatsen zoals we dat in de Limitless Nudes trend van MAC tegenkomen.

