Spijkerbroeken in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Zet die skinny jeans nog maar even uit je hoofd want voorlopig zien we in de spijkerbroeken trends voor 2024 vooral wijde modellen.

Wijde spijkerbroeken

Hoe die wijde spijkerbroeken er precies uitzien? Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Fashionista’s, modevakmensen, modellen… massaal kozen ze voor de modeshow van Chanel voor lente zomer 2024 spijkerbroeken met lange, rechte pijpen en een vrij hoge taille. De broeken worden zonder riemen of ceintuurs gedragen, vallen ook rond de dijen ruimen en bedekken een groot deel van de schoenen.

Blauwtinten

Spijkerbroeken in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De spijkerbroeken in ongewone pastelkleuren – vanillegeel, abrikoosoranje, mintgroen – van een paar seizoenen geleden, behoren tot het verleden. We zijn weer terug bij de klassieke blauwtinten. Ietwat lichtere blauwkleuren hebben de voorkeuren. Zelfs verschoten blauw is weer helemaal terug.

Details

Spijkerbroeken in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

In de lijn met spijkerbroeken in verschoten blauwtinten, is ook de vintage look met gaten en scheuren die we – opvallend genoeg – in de streetstyle bij Chanel tegenkwamen. Daarnaast zagen we ook spijkerbroeken met bloemenpatronen. En met de dubbele C van Chanel.

Hoe draag je zo’n wijde spijkerbroek?

Spijkerbroeken in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Als we op het modevolk bij Chanel mogen afgaan, dan draag je je wijde spijkerbroek met een witte tanktop en bij voorkeur met een kort jasje. Bij Chanel zagen we natuurlijk een heleboel tweed/bouclé jasjes voorbij komen, maar het mag ook een ander type jas zijn. Zie ook de korte lammy en het korte grijze jasje, of de halflange zwarte jas met borduursels.

Spijkerbroeken in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Qua schoenen zagen we loafers, laarzen en Chanel schoenen met de voor het winterseizoen karakteristieke witte camelia. Een opvallende tas is een must, en die mag in kleur zijn. Roze, geel, rood. Een zwarte zonnebril is een must, ook als het regent. En dat deed het op die dinsdagmorgen in oktober in Parijs!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Geef jouw spijkerlook die Chanel touch mee :-)

