De afgelopen jaren hebben we steeds vaker spijkerbroeken op de catwalks gezien. Zelfs in de haute couture kom je ze tegenwoordig tegen. Dior, Valentino, Stella McCartney. Al deze maisons showden jeans voor de zomer. Dit zijn de spijkerbroeken trends voor zomer 2024.

Normcore

De spijkerbroek is altijd al een hot item geweest en is niet uit de mode weg te denken, maar de afgelopen jaren is-ie naar een hoger niveau getild en (eindelijk?) echt naar waarde geschat. Trends als quiet luxury en normcore – je ‘normaal’ kleden hebben hier wellicht ook een duit in het zakje gedaan.

Wijde spijkerbroeken

Als het op de modellen aankomt, heeft de oversized trend van de afgelopen jaren nog steeds de overhand. De spijkerbroeken die we bij Valentino en Stella McCartney op de runway voorbij zagen komen, waren allemaal wijd en ook nog eens heel royaal in de lengte. De jaren ’80 spijkerbroeken met hoge taille van een paar jaar geleden zijn inmiddels vervangen door deze oversized modellen met lage(re) taille.

Skinny?

Met andere woorden: van recht naar wijd. En dat terwijl er steeds gefluisterd wordt dat de skinny of slim fit toch snel weer terug in de mode zal komen. Tot nu toe is daar in het straatbeeld niet veel te zien. Hetzelfde geldt voor de catwalks waar we slank afkledende modellen maar zelden tegenkomen. Een voorbeeld is de jaren ’70 jeans met uitlopende pijpen en versiersels van Roberto Cavalli. Een ander voorbeeld is de gebleekte spijkerbroek (met bijbehorende jasje) van Acne Studios.

Slanke modellen

Wel zagen we op verschillende catwalks ook slanker afkledende spijkerbroeken zoals die van Miu Miu. Het merk showde een donkere, rechte spijkerbroek met vrij lage taille die met een – let op! – stoere hoge donkerbruine riem werd gedragen.

Stoere riemen

Het zijn juist dit soort stoere riemen die je spijkerbroek up-to-date maken. We zagen ze ook tijdens de Fashion Weeks steeds vaker dragen. Het is zeker iets om dit seizoen mee te experimenteren.

Spijkerbermuda’s

Een andere spijkertrend die we in zomer 2024 veel gaan tegenkomen, is de spijkerbermuda. We zagen ‘m bij Valentino en Dior, om er maar weer even een paar grote namen tegenaan te gooien maar je komt ze ook al volop in de collecties van de grote modeketens tegen.

