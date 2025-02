Misschien ben je deze trend al tegen gekomen: soap nails. Het is dé nageltrend van 2025. Of beter gezegd: van nu.

Ontdek de nageltrend van 2025: soap nails. Foto Charlotte Mesman

De nieuwe nageltrend voor 2025, soap nails, is in lijn met de clean girl esthetiek en de minimalistische stroming die we momenteel in mode, make-up en interieur tegenkomen. De trend is geïnspireerd door vintage zeepjes. Frisser en schoner kan je manicure niet zijn! Tegelijkertijd is deze nageltrend ook elegant en gemakkelijk te realiseren en onderhouden.

Wat zijn soap nails?

Uitgangspunt is dus een stuk natte zeep. Maar tegelijkertijd is het ook de look van pas gewassen handen met nog natte, schone en rozige nagels. Deze manicure wordt gekenmerkt door een zachte, doorschijnende en glanzende coating en ziet eruit alsof je net uit de douche komt, alsof je jezelf, nagels incluis, net heerlijk ingezeept en gesopt hebt. Het is ook een manicure die onberispelijk is. Velletjes en imperfecties zijn verboden. De rozige kleur is transparant met de glanzende finish van zeepbellen.

De nageltrend van 2025

We beschreven al hoe soap nails, de nageltrend van 2025, eruit zien, maar zetten de belangrijkste kenmerken nog even voor je op een rijtje. Behalve rozige tinten kun je deze manicure look ook met andere pastelkleuren bereiken. Kies de kleur die bij jouw huidskleur past.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van soap nails:

Glanzende afwerking: een ultra-glanzende top coat die de nagels die natte, zeepachtige uitstraling geeft.

Kleurenpalet: de gebruikte kleuren zijn over het algemeen zacht en neutraal, waaronder een heel gamma van lichtroze tinten, beige tinten, lavendel, lichte perziktinten en zelfs mintgroen.

Transparante textuur: nog belangrijker dan de kleur is misschien wel textuur van je nagellak die nauwelijks zichtbaar moet zijn, transparant en je nagels moet verfraaien zonder kunstmatig over te komen.

Minimalisme en clean girl esthetiek

De soap nails trend is een natuurlijke evolutie van de minimalistische benadering die fashionista’s en beauty addicts al langere tijd in de ban houdt. Alles draait hier om ingetogen elegantie, eenvoud en een frisse look. De nadruk ligt op een verzorgd uiterlijk zonder opvallende details, statements of felle kleuren. Het is een beetje het tegenovergesteld van de mob wife esthetiek zullen we maar zeggen.

Het verschil tussen soap nails en milky nails

Hoewel soap nails op het eerste gezicht lijken op milky nails zijn er duidelijke verschillen. Zo hebben soap nails een glanzende afwerking met pure roze of neutrale tinten die het natuurlijke nagelbed nabootsen. Ze zijn doorschijnend waardoor ze nat lijken. Milky nagels daarentegen hebben vaak een wat matte, melkachtige (of course) basis en minder glans dan soap nails. In wezen zijn soap nails zachter en transparanter dan de crèmeachtige of romige uitstraling van melknagels.

Hoe maak je thuis soap nails?

De soap nails look kun je eenvoudig thuis nadoen. Je eerste stap is je nagels verzorgen. Dat is de basis voor soap nails. Begin met een handbadje met lauwwarm water, duw je nagelriemen voorzichtig terug en verwijder de velletjes voorzichtig met een tangetje.

Soap nails zijn op z’n mooist als ze kort en rond of licht ovaalvormig zijn. Dat versterkt de frisse en schone look. Knip je nagels en vijl ze. Breng dan een kleurloze basis look aan.

Vervolgens lak je je nagels met de nagellak van je keuze. Kies een lichte textuur. Te licht? Breng dan nog een laag aan. Bouw je soap nails laag voor laag op. Twee of drie dunne lagen zijn prima, zolang de kleur maar bijna transparant is.

Als laatste breng je een ultraglanzende top coat voor die kenmerkende wet look. Is de lak droog, verwen je nagels dan met nagelriemolie, iets wat je eigenlijk elke dag zou moeten doen.

